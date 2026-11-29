جوان آنلاین: سفر الیاهو اوزان خاخام صهیونیست به تونس موجی از انتقادات گسترده را میان فعالان این کشور برانگیخته است چرا که وی پیشتر با ارتش رژیم صهیونیستی نیز ارتباطاتی داشته است.

بر اساس این گزارش، انتشار خبر ورود این خاخام صهیونیست به فرودگاه بین المللی قرطاج تونس سؤالات زیادی را در خصوص علت این سفر و مجوز آن برانگیخته است.

همچنین ویدئوهایی مربوط به حضور اوزان در کنار نظامیان ارتش صهیونیستی در فضای مجازی میان کاربران تونسی باز نشر شد.

منتقدان تونسی تاکید کردند که فعالیت های این خاخام صهیونیست از چارچوب های به اصطلاح مذهبی عبور کرده و به حمایت از ارتش صهیونیستی رسیده است. این در حالی است که تجاوز اسرائیل علیه ساکنان نوار غزه و کرانه باختری ادامه دارد و مردم تونس با عادی سازی روابط با تل آویو مخالف هستند.