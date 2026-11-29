جوان آنلاین: ابراهیم السراج تحلیلگر سیاسی عراق تاکید کرد که بستن قرارداد با شرکت اینترنت ماهواره ای استارلینک تهدید خطرناکی علیه امنیت ملی عراق به شمار می رود.

وی اضافه کرد: این قرارداد تحت فشارهای مستقیم آمریکا بسته شد چرا که واشنگتن تلاش دارد تمام اطلاعات مربوط به مردم عراق و نهادهای دولتی را تحت اختیار داشته باشد.

السراج تصریح کرد: شرکت استارلینک همان طور که تبلیغ می شود یک شرکت ارتباطی غیرنظامی نیست بلکه ابعاد نظامی و جاسوسی دارد و پیشتر به صورت عملی در اداره عملیات های نظامی و جنگ ها از جمله جنگ اوکراین و روسیه و جنگ علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

وی گفت: فعالیت این شرکت در عراق به معنی آزادی عمل آمریکا و کنترل مطلق این کشور بر بخش اینترنت عراق است.