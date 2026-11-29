سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد حمله نیروهای اوکراینی به بیش از ۱۱۵ خودروی امدادی پزشکی از ابتدای سال جاری، نقض قابل توجه اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد نیروهای اوکراینی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به بیش از ۱۱۵ خودروی امدادی پزشکی حمله کرده‌اند که نقض آشکار قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

وی در کانال تلگرامی خود نوشت: حملات به خودروهای امدادی پزشکی از ابتدای سال تاکنون ادامه داشته است.

به گفته این مقام روس، در هفته ۱۶ تا ۲۲ نوامبر نیز حملاتی به کارکنان پزشکی و مراکز درمانی در مناطق بلگورود، کورسک و خرسون و همچنین منطقه لوهانسک گزارش شده است.

میروشنیک پیش‌تر نیز حملات به کارکنان و زیرساخت‌های پزشکی را نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو توصیف کرده بود. وی گفته بود از ابتدای سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۳۰ نفر از کارکنان مراکز درمانی در حملات نیروهای مسلح اوکراین آسیب دیده‌اند.