منابع صهیونیست به جزئیات پیشنهاد نتانیاهو خطاب به مأمور تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی و مخالفت وی با شرط مطرح شده اشاره کردند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی و سایت وای‌ نت گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر این رژیم به گادی آیزنکوت رئیس حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه پیشنهاد داده است پیش از آغاز دوره چرخشی نخست ‌وزیری به مدت چهار ماه در سمت خود باقی بماند تا وضعیت در قبال ایران روشن شود.

بر اساس این گزارش نتانیاهو اصرار دارد که در این چهار ماه مدیریت هرگونه تحول امنیتی احتمالی در قبال ایران بر عهده وی باشد و با آغاز دوره چرخشی پیش از پایان این مدت موافقت نخواهد کرد. منابع صهیونیستی گزارش دادند که آیزنکوت به شدت با این شرط مخالف است.

نتانیاهو پیشتر اعلام کرده بود آمادگی دارد در چارچوب توافق چرخشی دومین نخست ‌وزیر کابینه جدید رژیم صهیونیستی باشد.

آیزنکوت نیز در بیانیه‌ ای اعلام کرد حاضر است به حزب لیکود ۲۴ ساعت فرصت بدهد تا جدیت خود را برای تشکیل کابینه وحدت واقعی نشان دهد.

وی خواهان آغاز سریع مذاکرات مستقیم به دور از وقت ‌کشی شد. حزب لیکود اعلام کرد نتانیاهو و آیزنکوت امروز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

به دنبال اعلام آمادگی نتانیاهو برای تشکیل کابینه وحدت و پیشنهاد واگذاری نخستین دوره نخست‌ وزیری به آیزنکوت سران احزاب مخالف و برخی چهره‌ های سیاسی رژیم صهیونیستی واکنش‌ نشان دادند.

یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات ها در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: دیگر کافی است؛ نتانیاهو باید به حیله‌گری و روش‌های فریبکارانه خود پایان دهد. وظیفه ما احترام به اراده رأی‌دهندگان و تشکیل کابینه تغییر و نجات است.

یائیر لاپید، نخست وزیر اسبق رژیم نیز پیشنهاد نتانیاهو را «فریبکاری آشکار از سوی فردی باتجربه در فریب دادن همه شرکایش و نقض تمامی توافق‌ها» دانست.