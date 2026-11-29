جوان آنلاین: دو اتحادیه کارگری فرانسه با صدور فراخوانی خطاب به کارکنان فرودگاه های پاریس از آنها خواستند از روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر ساعت ۵ صبح تا یکشنبه ۲۰ دسامبر دست به اعتصاب بزنند.

بر اساس این گزارش، اعتصاب مذکور شامل کارکنان شرکت فرودگاه های پاریس می شود که مسئول اداره فرودگاه های اورلی و شارل دوگل هستند.

دو اتحادیه کارگری مذکور بر ضرورت افزایش ۲۰ درصدی هزینه های رفت و آمد، پرداخت کمک هزینه سوخت به مبلغ هزار یورو و استخدام فوری نیرو برای پر کردن موقعیت های شغلی خالی تاکید کردند.

آنها مدیریت شرکت فرودگاه های پاریس را مسئول شکست مذاکرات دانسته و اعلام کرده اند که مدیریت سه هفته فرصت دارد برای دستیابی به توافق با نمایندگان کارکنان وارد مذاکره جدی شود. این اتحادیه ها هشدار داده اند در صورت بی توجهی به مطالباتشان، مدیریت باید مسئولیت پیامدهای این اختلال در ترافیک هوایی را بپذیرد.