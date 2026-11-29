منابع لبنانی به تداوم حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه جنوب این کشور اشاره کردند.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان شب گذشته یک انفجار شدید را در منطقه کفر تبنیت واقع در جنوب این کشور رقم زد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه السلوقی و اطراف منطقه برعشیت واقع در بنت جبیل را بمباران کردند و توپخانه این رژیم نیز منطقه زبقین را هدف قرار داد.

حملات توپخانه ای شدید رژیم صهیونیستی یک منطقه در نبطیه را نیز زیر آتش قرار داد.

روز گذشته نیز منابع لبنانی خبر دادند که ارتش اشغالگر چند انفجار پی در پی و شدید در زوطر شرقی رقم زد که صدای آنها در مناطق مختلف جنوب این کشور شنیده شد.

صهیونیست ها همچنین مواد منفجره به سمت بلندی های علی الطاهر شلیک کردند.