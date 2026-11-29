جوان آنلاین: بر اساس گزارش منابع محلی، یک گشتی نظامی اسرائیلی به روستای بئر عجم در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه نفوذ کرد و تعدادی از منازل این روستا را بازرسی کرد.

همچنین منابع محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی با استفاده از بولدوزر، یک خانه و یک آب گذر را در غرب روستای العشه در حومه قنیطره تخریب کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط حکومت پیشین سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی پیش نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.