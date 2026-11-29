هم‌زمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مناطق مختلف، معترضان در منچستر و استکهلم با حمایت از مردم فلسطین، خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، آزادی کادر درمان بازداشت‌شده فلسطینی شدند.

جوان آنلاین: معترضان در شهر منچستر انگلیس با برگزاری راهپیمایی از کلیسای جامع این شهر به سمت میدان سنت پیتر، خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی و پایان دادن به اشغالگری این رژیم شدند.

هم‌زمان، شماری از حامیان فلسطین روز شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد، به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری تجمعی، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع خواستار آزادی دکتر حسام ابوصَفیه و تمامی کارکنان بازداشت‌شده بخش بهداشت و درمان فلسطین شدند و بر ضرورت پایان فوری نسل‌کشی رژیم اسرائیل در نوار غزه تأکید کردند.