جوان آنلاین: معترضان در شهر منچستر انگلیس با برگزاری راهپیمایی از کلیسای جامع این شهر به سمت میدان سنت پیتر، خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی و پایان دادن به اشغالگری این رژیم شدند.
همزمان، شماری از حامیان فلسطین روز شنبه در استکهلم، پایتخت سوئد، به خیابانها آمدند و با برگزاری تجمعی، همبستگی خود را با مردم فلسطین اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع خواستار آزادی دکتر حسام ابوصَفیه و تمامی کارکنان بازداشتشده بخش بهداشت و درمان فلسطین شدند و بر ضرورت پایان فوری نسلکشی رژیم اسرائیل در نوار غزه تأکید کردند.