رئیس جمهور در پیامی قهرمانی غرورآفرین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به بازیکنان، کادر فنی، فدراسیون فوتبال ساحلی و ملت بزرگ ایران تبریک گفت.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم فوتبال ساحلی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیایی تایلند، این دستاورد ارزشمند را ثمره تلاش، شایستگی و توانمندی ورزشکاران عزیز ایران عنوان کرد و افزود: کسب پنجمین عنوان قهرمانی آسیا و ثبت سومین قهرمانی پیاپی، با پیروزی مقتدرانه برابر تیم ملی ژاپن، دستاوردی پرافتخار و نشانه‌ای از اقتدار و جایگاه برتر فوتبال ساحلی در قاره آسیاست؛ جایگاهی که حاصل تلاش مستمر، همدلی، خودباوری و عزم ورزشکارانی است که نام ایران را بلند آوازه کردند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«قهرمانی غرورآفرین تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند، ثمره تلاش، شایستگی و توانمندی ورزشکاران عزیز ما است.

کسب پنجمین عنوان قهرمانی آسیا و ثبت سومین قهرمانی پیاپی، با پیروزی مقتدرانه برابر تیم ملی ژاپن، دستاوردی پرافتخار و نشانه‌ای از اقتدار و جایگاه برتر فوتبال ساحلی در قاره آسیاست؛ جایگاهی که حاصل تلاش مستمر، همدلی، خودباوری و عزم ورزشکارانی است که نام ایران را بلند آوازه کردند.

این موفقیت ارزشمند را به بازیکنان، کادر فنی، مجموعه فدراسیون فوتبال ساحلی و ملت بزرگ ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم این قهرمانان شایسته با حفظ این روحیه و تداوم مسیر درخشان خود، در سایر میدان‌های جهانی هم پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآورند.»