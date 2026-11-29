سرما و بارندگی زندگی صدها هزار آواره فلسطینی را در نوار غزه با بحران شدیدی رو به رو کرده است.

جوان آنلاین: با فرا رسیدن فصل سرما و بارندگی، زندگی یک و نیم میلیون فلسطینی در چادرهای پوسیده نگرانی ها را نسبت به وخامت بحران انسانی و یک فاجعه دیگر در نوار غزه تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، اوضاع آوارگان فلسطینی در نوار غزه در حالی رو به وخامت گذاشته است که رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود چادرها و تجهیزات گرمایشی به این باریکه می شود.

همچنین گزارش شده که حدود هزار مرکز نگه داری آوارگان فلسطینی به دلیل آسیب دیدن زیر ساخت ها و نبود تجهیزات لازم در معرض غرق شدن و آب گرفتگی قرار دارد.

تعداد زیادی از آوارگان نیز با زندگی در ۶ هزار ساختمان آسیب دیده هر لحظه منتظر ریزش دیوارها و سقف هستند.

این در حالی است که بر اساس طرح دروغین صلح ارائه شده از سوی ترامپ قرار بود ۱۰۰ هزار چادر و ۹ هزار کامیون حامل کمک های انسانی و تجهیزات گرمایشی وارد نوار غزه شود.