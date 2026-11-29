در اعتراضات روز شنبه در سراسر فرانسه در واکنش به گرانی و خشونت علیه زنان ده ها هزار تن شرکت کردند.

جوان آنلاین: تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات روز شنبه در شهرهای مختلف فرانسه به ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر رسید. این اعتراضات علیه افزایش قیمت ها در فرانسه و خشونت علیه زنان برگزار شدند.

بر اساس این گزارش، در پاریس ۲ تظاهرات جداگانه برگزار شد که بنا بر ادعای مقامات دولتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر در آنها شرکت کردند. این در حالی است که برگزارکنندگان شمار شرکت کنندگان را ۵۵ هزار نفر اعلام کرده اند. ۷۰ هزار نیروی امنیتی نیز برای مقابله با این اعتراضات مستقر شده بودند.

شرکت کنندگان در این اعتراضات خواهان مقابله با خشونت های جنسیتی، اجتماعی و دولتی شدند.

معترضان همچنین خواهان تصویب طرح قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان شدند. در شهرهای دیگر فرانسه نیز تجمعاتی برگزار شد. در لیون ۶ هزار نفر، در لیل ۲ هزار و ۹۰۰ نفر، در بوردو ۲ هزار و ۴۰۰ نفر و در مونپلیه حدود ۲ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند. در مارسی نیز نزدیک به هزار نفر در یک تجمع حضور یافتند که با حمله نیروهای پلیس و استفاده از گاز اشک آور رو به رو شدند.