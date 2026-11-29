جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: سه فروند نفتکش متخلف، با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند که یک فروند از آنها بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شده و از حرکت بازماند. دو نفتکش همراه نیز پس از این حادثه، تغییر مسیر داده و به سمت خلیج فارس برگشتند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همچنین با تاکید بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز و لزوم هماهنگی با نیروهای مسلح، اعلام کرد: تنگه هرمز تا تحقق اهداف و خواسته های ایران هرگز باز نخواهد شد.