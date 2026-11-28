برخی منابع در میانمار شنبه اعلام کردند که بر اثر حمله هوایی و توپخانه‌ای ارتش این کشور به مدرسه‌ای در یک روستایی که تحت کنترل شورشیان است، دستکم ۳۰ نفر کشته شدند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، یک شاهد محلی و سخنگوی گروه اپوزیسیون موسوم به «دولت وحدت ملی» گفتند که این حمله در روز پنجشنبه و در منطقه «ماگوای» در مرکز میانمار رخ داد و یک نوزاد و چندین دانش‌آموز از جمله کشته‌شدگان هستند.

بر اساس بیانیه مشترک «دولت وحدت ملی» و «دولت موقت واحد فدرال ماگوای» که یک نهاد محلی مخالف و همسو با نیرو‌های اپوزیسیون است این حمله در جریان یک مراسم مذهبی رخ داد.

این بیانیه افزود، در این حمله از چهار بمب هوایی ۵۰۰ پوندی، ۱۲ گلوله توپ و هفت پهپاد انتحاری استفاده شد.

«نای فون لات» سخنگوی دولت وحدت ملی و یک شاهد عینی محلی اعلام کردند که در این حملات هوایی و توپخانه‌ای علاوه بر ۹ نیروی اپوزیسیون بیش از ۲۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند.

منابع رسانه‌ای نزدیک به ارتش میانمار گفتند که این حمله هوایی مراسم فارغ‌التحصیلی و گردهمایی نیرو‌های مخالف را هدف قرار داد. با این حال، ارتش تاکنون بیانیه‌ای رسمی در این باره صادر نکرده است.

به نوشته رویترز، جنگ داخلی میانمار که پس از تصاحب قدرت توسط ارتش در سال ۲۰۲۱ آغاز شد، تاکنون جان حدود ۱۰۰ هزار نفر را گرفته و بیش از ۳.۵ میلیون نفر را آواره کرده است.