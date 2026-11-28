یک زلزله پنج ریشتری شنبه شب منطقه لس‌آنجلس در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند. در حالی که هنوز اطلاعاتی در مورد تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است، تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آتش‌سوزی و دود در نزدیکی یک پالایشگاه است.

جوان آنلاین: به نقل از یاهو نیوز، سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که این زلزله حدود ۴ مایلی غرب-جنوب غربی ساحل منهتن در منطقه لس‌آنجلس و در عمق حدود ۷.۵ مایلی رخ داده است.

به گزارش ایرنا، کارن باس شهردار لس‌آنجلس در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: اداره آتش‌نشانی لس‌آنجلس در حال ارزیابی تاثیرات احتمالی زلزله در سراسر شهر است، اما تاکنون هیچ گزارشی از خسارات عمده وجود ندارد.

لس‌آنجلس تایمز گزارش داد که پس از زلزله، ستونی از دود از پالایشگاه «ال سگوندو» شورون بلند شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این دود شده است و اینکه آیا به زلزله مرتبط است یا خیر.

ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، شعله بلند و ستونی از دود سیاه را نشان می‌دهد که از یک دودکش مشعل در پالایشگاه، در چند مایلی شمال مرکز زلزله، بلند شده است.