بورس تهران در معاملات شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ با ثبت پنجمین روز صعود متوالی، خود را به یک‌قدمی ابرکانال ۹ میلیون واحدی رساند.

جوان آنلاین: بازار سرمایه دومین هفته آذرماه را با جهشی قدرتمند آغاز کرد. شاخص کل بورس تهران که در پایان آبان تحت فشار فروش قرار گرفته بود، طی پنج جلسه معاملاتی متوالی مسیر صعودی را پیمود و اکنون تنها حدود ۱۰۱ هزار واحد با فتح ابرکانال ۹ میلیون واحدی فاصله دارد.

به گزارش فارس، با این حال، مهم‌ترین تحول معاملات امروز فراتر از رکوردشکنی شاخص کل بود. بازگشت گسترده نقدینگی به شرکت‌های بزرگ، افزایش قدرت خریداران حقیقی و خروج پول از دارایی‌های با درآمد ثابت، در شرایطی رخ داد که دلار آزاد نیز به مرز ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شد. همزمانی این تحولات، نقش احتمالی افزایش انتظارات تورمی در تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران را پررنگ‌تر کرده است.

بزرگان فرمان بازار را گرفتند

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با رشد ۲.۶ درصدی به ارتفاع ۸ میلیون و ۸۹۹ هزار واحد رسید و بار دیگر سقف تاریخی خود را جابه‌جا کرد.

شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲.۰۷ درصدی در محدوده ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل فرابورس رشد ۲.۲۲ درصدی را تجربه کرد.

در پایان معاملات، ۹۲ درصد نماد‌های بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند و تنها ۸ درصد از نماد‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند.

این گستردگی تقاضا نشان می‌دهد حرکت صعودی بازار صرفاً به افزایش قیمت چند شرکت شاخص‌ساز محدود نبوده و بخش وسیعی از شرکت‌ها در ثبت رکورد جدید مشارکت داشته‌اند.

شاخص کل بورس از پایان معاملات ۳۰ آبان تاکنون حدود ۶۳۶ هزار واحد، معادل ۷.۷ درصد افزایش یافته است.

پیشتازی شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن در معاملات امروز نیز نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ، پس از دوره‌ای از فشار فروش، بار دیگر نقش پررنگ‌تری در هدایت بازار پیدا کرده‌اند.

اتفاق متفاوت در تالار شیشه‌ای

ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در معاملات امروز به ۴۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، حدود ۲۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ارزش کل معاملات بازار نیز به ۱۴۰ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان رسید که حدود ۲۹ درصد آن به معاملات خرد اختصاص داشت.

ارزش دلاری معاملات خرد نیز در نخستین روز هفته دوم آذر به حدود ۱۳۹ میلیون دلار رسید؛ در حالی که میانگین روزانه ارزش دلاری معاملات خرد در هفته گذشته ۱۷۰ میلیون دلار بود.

بنابراین، با وجود ثبت رکورد تاریخی شاخص کل، گردش معاملات از منظر ریالی و دلاری کاهش یافته است.

همزمانی کاهش ارزش معاملات با رشد قدرتمند شاخص‌ها و ورود سنگین پول حقیقی می‌تواند ناشی از کاهش تمایل فروشندگان به عرضه سهام در قیمت‌های فعلی باشد.

با این حال، برای تشخیص دقیق این وضعیت، بررسی حجم صف‌های خرید، سفارش‌های انجام‌نشده و عمق معاملات ضروری است.

چرخش ۷.۵ برابری پول به سمت شرکت‌های بزرگ

در معاملات امروز ۶ هزار و ۸۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شد.

این رقم نسبت به ورود یک هزار و ۹۴۹ میلیارد تومانی روز چهارشنبه، بیش از ۲۵۱ درصد افزایش یافته است.

به این ترتیب، مجموع ورود پول حقیقی طی پنج جلسه صعودی اخیر به حدود ۲۱.۳ همت رسید.

از مجموع نقدینگی ورودی امروز، ۴ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان به شرکت‌هایی با ارزش بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت و شرکت‌های کوچک‌تر نیز یک هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی جذب کردند.

بنابراین، نزدیک به ۷۳ درصد نقدینگی ورودی امروز به شرکت‌های بزرگ اختصاص داشته است.

میزان ورود پول حقیقی به شرکت‌های بزرگ نسبت به چهارشنبه حدود ۷.۵ برابر شده است.

این تغییر، در کنار عملکرد بهتر شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن، نشان می‌دهد نماد‌های بزرگ بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مقاصد نقدینگی تبدیل شده‌اند.

تداوم این روند می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور شاخص کل از مرز ۹ میلیون واحد داشته باشد.

قدرت خریداران حقیقی دو برابر فروشندگان شد

سرانه خرید هر نماد در معاملات امروز به ۱۲۰ میلیون تومان رسید، در حالی که سرانه فروش ۷۰.۸ میلیون تومان بود.

نسبت سرانه خرید به فروش در این معیار به حدود ۱.۷ برابر رسید که نسبت به آخرین جلسه معاملاتی هفته گذشته افزایش یافته است.

در محاسبه سرانه به ازای هر کد حقیقی نیز میانگین خرید ۱۰۲.۱ میلیون تومان و میانگین فروش ۵۰.۴ میلیون تومان ثبت شد.

به این ترتیب، متوسط ارزش خرید هر کد حقیقی بیش از دو برابر متوسط ارزش فروش بود؛ موضوعی که از تقویت محسوس موقعیت خریداران حکایت دارد.

حقیقی‌ها ۷۵ درصد خرید‌ها و ۵۸ درصد فروش‌های بازار را به خود اختصاص دادند. در مقابل، سهم حقوقی‌ها از خرید و فروش به‌ترتیب ۲۵ و ۴۲ درصد بود.

افزایش فاصله میان سهم خرید و فروش حقیقی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی بخش قابل‌توجهی از عرضه حقوقی‌ها را جذب کرده‌اند.

دلار به موتور محرک بازار‌ها تبدیل شد

صندوق‌های درآمد ثابت در معاملات امروز بار دیگر با خروج سنگین نقدینگی مواجه شدند.

یکی از گزارش‌های آماری از خروج ۴ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان پول حقیقی از این صندوق‌ها حکایت دارد؛ در حالی که گزارش دیگری میزان خروج نقدینگی را حدود ۳.۱ همت اعلام کرده است.

با وجود اختلاف در ارقام، هر دو گزارش از کاهش خالص مالکیت حقیقی در این صندوق‌ها حکایت دارند.

همزمان، افزایش نرخ دلار موجب رشد قیمت تمامی صندوق‌های طلا و نقره شد. ارزش معاملات صندوق‌های طلا به ۱۷ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان و حجم معاملات آنها به ۲ میلیارد واحد رسید.

در صندوق‌های نقره نیز ۹۸۰ میلیون واحد به ارزش یک هزار و ۷۸ میلیارد تومان معامله شد. با وجود رشد قیمت صندوق‌های نقره، سرانه فروش ۱۱۴ میلیون تومانی در برابر سرانه خرید ۶۱ میلیون تومانی نشان می‌دهد فشار عرضه همچنان در این گروه وجود دارد.

رشد همزمان بازار‌های سهام، ارز و طلا در کنار خروج نقدینگی از درآمد ثابت‌ها می‌تواند نشانه تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم باشد.

بورس در آستانه یک مرز روانی مهم

شاخص کل بورس تهران اکنون تنها حدود ۱.۱۴ درصد با فتح ابرکانال ۹ میلیون واحدی فاصله دارد.

عبور از این محدوده می‌تواند از منظر روانی اهمیت قابل‌توجهی برای معامله‌گران داشته باشد و توجه سرمایه‌گذاران بیشتری را به بازار سهام جلب کند.

با این حال، ثبت پنج روز رشد متوالی و افزایش سریع قیمت‌ها می‌تواند احتمال افزایش عرضه با هدف شناسایی سود را نیز تقویت کند.

کاهش ارزش معاملات خرد در جریان صعود امروز، از جمله متغیر‌هایی است که باید در جلسات معاملاتی آینده مورد توجه قرار گیرد.

در صورت استمرار ورود پول حقیقی و حفظ تقاضا در شرکت‌های بزرگ، زمینه عبور شاخص از مرز ۹ میلیون واحد فراهم خواهد شد.

البته این محدوده یک مرز روانی است و نمی‌توان بدون بررسی کامل نمودار و حجم معاملات، آن را مقاومت تکنیکال قطعی بازار دانست.

رکوردشکنی بورس چقدر واقعی است؟

نزدیک شدن دلار آزاد به مرز ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند انتظارات مربوط به رشد درآمد ریالی شرکت‌های صادرات‌محور و افزایش ارزش جایگزینی دارایی بنگاه‌ها را تقویت کند.

این مسئله به‌ویژه در صنایع بزرگ فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با این حال، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد سودآوری شرکت‌ها نیست.

نرخ واقعی تسعیر درآمد‌های صادراتی، هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های انرژی، هزینه تأمین مالی و وضعیت فروش داخلی و خارجی، از جمله عواملی هستند که میزان بهره‌مندی شرکت‌ها از افزایش نرخ ارز را تعیین می‌کنند.

از سوی دیگر، رشد اسمی شاخص بورس در شرایط افزایش سریع نرخ ارز و تورم، لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید سهامداران نیست.

کاهش ارزش دلاری معاملات خرد در مقایسه با میانگین هفته گذشته نیز ضرورت بررسی عملکرد بازار فراتر از ارقام ریالی را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی، بازدهی واقعی سهامداران معیار مهم‌تری برای سنجش موفقیت بازار سرمایه خواهد بود.

پول‌ها چرا از درآمد ثابت‌ها خارج شدند؟

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری با اشاره به افزایش نرخ ارز و ورود نزدیک به ۷ همت پول حقیقی به بازار سهام گفت: بخشی از سرمایه‌گذاران احتمالاً در حال بازنگری در ترکیب دارایی‌های خود هستند.

این کارشناس ادامه داد: افزایش انتظارات تورمی می‌تواند جذابیت نسبی ابزار‌های دارای بازدهی ثابت را کاهش دهد و توجه سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های دارای ظرفیت رشد اسمی معطوف کند.

وی در ادامه، بازگشت نقدینگی به شرکت‌های بزرگ را مهم‌ترین ویژگی معاملات امروز ارزیابی کرد.

به اعتقاد مومنی، افزایش تقاضا برای شرکت‌های شاخص‌ساز در کنار تداوم ورود پول به شرکت‌های کوچک و متوسط، زمینه حرکت هماهنگ بازار را فراهم کرده است؛ هرچند نمی‌توان تمام منابع خارج‌شده از درآمد ثابت‌ها را مستقیماً به خرید سهام نسبت داد.

به باور این کارشناس، عبور شاخص کل از مرز ۹ میلیون واحد بیش از آنکه به‌تنهایی یک تحول بنیادی باشد، اتفاقی روانی در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: آنچه می‌تواند پایداری رشد بورس را تضمین کند، استمرار جریان نقدینگی، افزایش سودآوری شرکت‌ها و بهبود بازدهی واقعی سرمایه‌گذاران است.

بورس در آستانه رکوردی دیگر، اما با یک پرسش بزرگ

بورس تهران دومین هفته آذر را با ثبت پنجمین روز صعود متوالی، ورود ۶.۸ همت پول حقیقی و سبزپوشی ۹۲ درصد نماد‌ها آغاز کرد.

بازگشت قدرتمند تقاضا به شرکت‌های بزرگ و خروج سنگین نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، مهم‌ترین ویژگی معاملات امروز بود.

با این حال، کاهش ارزش معاملات خرد، افزایش سریع نرخ ارز و رشد همزمان بازار‌های دارایی نشان می‌دهد برای ارزیابی پایداری صعود بورس باید مجموعه‌ای از عوامل بنیادی، پولی و رفتاری را مورد توجه قرار داد.

بورس تنها یک گام تا فتح ابرکانال ۹ میلیون واحدی فاصله دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که سهامداران در حال ثروتمندتر شدن هستند یا صرفاً قیمت دارایی‌هایشان با کاهش ارزش پول ملی تعدیل می‌شود؟