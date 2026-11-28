جوان آنلاین: رئیس‌جمهور درباره مدیریت ناترازی انرژی گفته است: «هدف این نیست که مردم مصرف نکنند، بلکه باید انرژی را درست و بهینه مصرف کنیم.» در این رویکرد، هدف جلوگیری از هدررفت انرژی در منازل است، نه اعمال خاموشی یا تحمیل سرما به خانواده‌ها. با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، بار دیگر مسئله ناترازی گاز و محدودیت تأمین سوخت صنایع به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایطی که افزایش تولید گاز و جبران خسارت‌های واردشده به تأسیسات پارس‌جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم به زمان نیاز دارد، از این‌رو مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش تقاضا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از اسفند ۱۴۰۴، با توجه به آسیب‌دیدن بخشی از تأسیسات پارس جنوبی، اولویت‌های وزارت نفت بازنگری شد و در کنار بازسازی این تأسیسات، افزایش تولید با استفاده از دیگر ظرفیت‌ها، جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تسریع در اجرای طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت. به گفته سرپرست وزارت نفت، تاکنون ۱۰۶ میلیون مترمکعب گاز به چرخه تولید برگشته و روز گذشته نیز پنج طرح با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیون دلار با هدف افزایش روزانه ۳۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز شیرین کشور با فرمان رئیس‌جمهوری آغاز شد.

شدت بالای مصرف انرژی به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد، الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری ایران با استاندارد‌های مصرف بهینه فاصله زیادی دارد، به‌گونه‌ای که ایران از نظر سرانه مصرف انرژی در بخش ساختمان پس از روسیه، فنلاند، نروژ و امریکا در جایگاه پنجم قرار دارد. بخش ساختمان به‌تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل انرژی تولیدی کشور را مصرف می‌کند و سهم بالایی از مصرف گاز نیز به این بخش اختصاص دارد. به گزارش شرکت ملی گاز ایران، در اول آذر ۱۴۰۵، از مجموع ۷۱۳ میلیون مترمکعب گاز تولیدشده، مشترکان خانگی ۴۱۵ میلیون مترمکعب را مصرف کردند. با توجه به مصرف بالای گاز در بخش خانگی، افزایش تولید گاز یکی از راهکار‌های اساسی برای حل ناترازی در بلندمدت است، اما به‌تنهایی پاسخگوی نیاز فوری کشور نیست. آسیب‌دیدگی تأسیسات پارس‌جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم، روند افزایش تولید را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. بنابراین نمی‌توان برای عبور از زمستان پیش‌رو صرفاً به افزایش تولید متکی بود، بلکه باید همزمان با اقدامات تولیدی، مصرف گاز نیز مدیریت شود. رئیس‌جمهور درباره مدیریت ناترازی انرژی گفته است: هدف این نیست که مردم مصرف نکنند، بلکه باید انرژی را درست و بهینه مصرف کنیم. در این رویکرد، هدف جلوگیری از هدررفت انرژی در منازل است، نه اعمال خاموشی یا تحمیل سرما به خانواده‌ها.

مسعود پزشکیان دیروز در آیین بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، بیان کرد: با استعانت از خداوند متعال، بهره‌برداری از پنج طرح راهبردی در صنعت نفت کشور آغاز می‌شود، پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیون دلار، معادل ۷۰همت، اجرا شده‌اند و زمینه افزایش روزانه ۳۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز شیرین کشور را فراهم می‌کنند. وی افزود: این پروژه‌ها شامل بازسازی ردیف‌های آسیب‌دیده پالایشگاه‌های پارس جنوبی، ایستگاه تقویت فشار گاز هما، مرکز تفکیک گاز تابناک، خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه NGL ۳۲۰۰ و طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل (مارون ۳ و ۵) است. رئیس‌جمهوری تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تقویت ظرفیت فرآورش و تولید گاز، جبران بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند گازی کشور انجام شده است. تلاش وزارت نفت برای جمع‌آوری گاز‌های مشعل قابل تقدیر است. با آغاز بهره‌برداری از این پروژه‌ها، روزانه ۳۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز شیرین کشور افزوده می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت پایداری تأمین گاز و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف داشته باشد.

افزایش تولید گاز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی

همچنین سرپرست وزارت نفت در آیین بهره‌برداری برخط از طرح‌های عمرانی وزارت نفت با حضور رئیس‌جمهور، با تشریح برنامه‌های وزارت نفت برای کاهش بخشی از ناترازی گاز در هفته‌های پیش‌رو یادآور شد: این برنامه‌ها به‌طور همزمان در سه محور دنبال می‌شوند؛ نخست، بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده، دوم، افزایش و تثبیت تولید از دیگر میدان‌های گازی و سوم، جمع‌آوری و استفاده اقتصادی از گاز‌هایی که بخشی از آنها همچنان سوزانده می‌شوند. حمید بورد با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی کشور برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و حفظ تولید بیان کرد: تلاش می‌کنیم نیاز صنعت کشور، به‌ویژه صنایع پتروشیمی که نقش مهمی در تأمین ارز موردنیاز کشور دارند، تأمین و دغدغه رئیس‌جمهوری درباره حفظ و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی نیز برطرف شود. وی از تداوم بهره‌برداری و رونمایی از طرح‌های صنعت نفت تا پایان امسال خبر داد و گفت: وزارت نفت در ماه‌های باقی‌مانده از سال، هر ماه مجموعه‌ای از پروژه‌های مختلف را افتتاح یا رونمایی می‌کند که طرح‌های مرتبط با پالایشگاه بنزین و جمع‌آوری گاز‌های مشعل نیز در میان آنها قرار دارند. بورد با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این برنامه‌ها گفت: در این چهارچوب، حدود ۳۵۰ میلیون دلار، معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان، در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها نتوانسته است در اراده مدیران و کارکنان صنعت نفت برای بازسازی و پیشبرد پروژه‌ها خللی ایجاد کند، ادامه داد: با برنامه‌ریزی و تقسیم کار میان مجموعه‌های مختلف تلاش شد نیاز‌های اولویت‌دار تأمین و اجرای طرح‌ها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی دنبال شود.

بازگشت ظرفیت تولید در پارس جنوبی

سرپرست وزارت نفت در ادامه به اقدام‌های انجام‌شده برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: ردیف سوم پالایشگاه ششم و ردیف‌های یک و چهار پالایشگاه چهارم بازسازی شده‌اند و برای اجرای این عملیات از ظرفیت سازندگان داخلی، مشاوران تخصصی و ارزیابی‌های فنی استفاده شده است تا قابلیت تعمیر تجهیزات و بازگشت ایمن آنها به چرخه تولید اطمینان‌بخش باشد. بورد افزود: در مجموع با اقدام‌های انجام‌شده تاکنون حدود ۱۰۶ میلیون مترمکعب در روز گاز به چرخه تولید بازگشته و بخشی از کاهش تولید ناشی از توقف خط دریایی فاز ۱۷ و سکوی ۱۴D جبران شده است.

بهره‌برداری از ۲ طرح مهم در مناطق خشکی

سرپرست وزارت نفت با اشاره به بهره‌برداری برخط از دو طرح مهم در مناطق خشکی کشور بیان کرد: پارسال وعده داده شد که صنعت نفت به کارگاه بزرگی برای اجرای پروژه‌ها تبدیل شود. اگرچه شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به تأسیسات، اجرای بخشی از برنامه‌ها را با دشواری روبه‌رو کرد، اما طرح‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسند، نشان‌دهنده تداوم تلاش‌ها برای تحقق این وعده هستند. بورد نخستین طرح را ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما اعلام کرد و گفت: این میدان یکی از منابع مهم تأمین خوراک پالایشگاه گاز پارسیان است و با بهره‌برداری از ایستگاه تقویت فشار آن، روزانه حدود ۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز افزوده می‌شود. وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح را حدود ۱۲۶ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: بخش عمده عملیات اجرایی این پروژه با اتکا به توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی انجام شده است. سرپرست وزارت نفت در تشریح طرح مرکز تفکیک میدان گازی تابناک بیان کرد: تولید کنونی این میدان روزانه حدود ۳۳ میلیون مترمکعب است و براساس پیش‌بینی‌ها، در صورت اجرانشدن طرح مرکز تفکیک، تولید میدان در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۶ تا ۲۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش می‌یافت.

بورد با بیان اینکه بهره‌برداری از مرکز تفکیک تابناک از افت تولید میدان جلوگیری می‌کند، گفت: اجرای این طرح افزون بر حفظ ظرفیت تولید، امکان افزایش روزانه حدود ۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین را فراهم می‌کند. همچنین، با تکمیل و احداث ایستگاه تقویت فشار، از سال ۱۴۰۹ امکان تولید روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان برای مدت هفت سال فراهم خواهد شد. وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای مرکز تفکیک تابناک را حدود ۸۵ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: این طرح امکان تولید حدود یک هزار بشکه میعانات گازی را نیز فراهم می‌کند.

جمع‌آوری روزانه یک میلیون مترمکعب گاز

وی یکی دیگر از محور‌های فعالیت وزارت نفت را جمع‌آوری گاز‌های مشعل دانست و گفت: در مناطق عملیاتی مارون ۳ و ۵، طرح‌های جمع‌آوری، فشارافزایی و شیرین‌سازی گاز‌های مشعل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده است که نتیجه آن جمع‌آوری حدود یک میلیون مترمکعب گاز شیرین در روز است. سرپرست وزارت نفت با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: مقدار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه‌ها حدود ۴۶ میلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود سالانه حدود ۲۲ میلیون دلار درآمد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد کند. همچنین اجرای این طرح‌ها برای بیش از ۱۴۰ نفر از نیرو‌های بومی فرصت شغلی فراهم کرده است.

انتقال گاز‌های همراه دارخوین به ان‌جی‌ال ۳۲۰۰

بورد در ادامه به خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ اشاره کرد و گفت: این خط با هدف جمع‌آوری و انتقال گاز‌های همراه تولیدی میدان دارخوین به کارخانه فرآورش احداث شده و ظرفیت طراحی آن حدود ۲ میلیون مترمکعب در روز است. وی سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این خط را حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار اعلام کرد و افزود: با تکمیل این پروژه، انتقال گاز‌های همراه به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ امکان‌پذیر شده است، اقدامی که افزون بر تأمین خوراک کارخانه، از سوزاندن گاز و اتلاف منابع هیدروکربوری جلوگیری می‌کند.