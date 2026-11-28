جوان آنلاین: خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵ ـ ۱۴۰۴ به پایان رسیده، اما محاسبات تسویه بهای خرید، از کسر مبالغی حکایت دارد که مجموع آن به حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه اخیر رسمی خود به روزنامه «جوان»، کسر ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال از بهای هر کیلوگرم گندم معمولی را تأیید کرده و این رقم با احتساب کل حجم خرید تضمینی به مبلغی سنگین می‌رسد. حال آنکه همین وزارتخانه در توضیحات خود تأکید کرده است حق بیمه پایه سهم کشاورز باید از منابع دولتی پرداخت شود و همین موضوع مطالبه انتشار صورت‌حساب دقیق کسورات و تعیین تکلیف مبالغ کسرشده را ضروری کرده است.



برای محاسبه میزان کسورات گندمکاران که دولت از پرداخت آن امتناع می‌کند، باید حجم خرید تضمینی و نرخ اعلام‌شده از سوی وزارتخانه را کنار هم قرار داد. مطابق آمار بنیاد ملی گندمکاران، مجموع خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته به ۸ میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسید و این محصول از سوی ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ کشاورز در قالب یک میلیون و ۶۳۶ هزار محموله به ۱۲۰۵ مرکز خرید تحویل داده شد. بنابراین تغییر در نرخ تسویه یا اعمال کسورات، تعداد زیادی از تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده است.

وزارت جهاد کشاورزی در جوابیه اخیر خود به روزنامه «جوان»، مبلغ کسرشده از بهای هر کیلوگرم گندم معمولی را ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال اعلام کرده است، یعنی به ازای هر کیلوگرم محصول، هزار و ۴۷۱ تومان از بهای محاسباتی کسر شده است. با ضرب این رقم در ۸ میلیارد و ۴۸۱میلیون کیلوگرم گندم خریداری‌شده، مجموع کسورات به ۱۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب، در صورت اعمال نرخ اعلام‌شده وزارتخانه بر کل حجم خرید تضمینی، حدود ۱۲.۵ همت از بهای گندم تحویلی کسر شده است. این مبلغ بخش مهمی از درآمد فروش محصول کشاورزان را تشکیل می‌دهد، به‌خصوص آنکه گندمکاران باید هزینه‌های مربوط به بذر، کود، سم، سوخت، اجاره زمین، تعمیر ماشین‌آلات و دستمزد نیروی کار را از محل درآمد فروش محصول تأمین کنند.

البته رقم ۱۲.۵ همت براساس تعمیم نرخ اعلامی کسورات به کل حجم خرید تضمینی محاسبه شده و برای تعیین رقم قطعی، باید آمار تفکیکی کسورات از سامانه خرید تضمینی و اسناد تسویه بانکی منتشر شود، زیرا وزارتخانه در جوابیه خود مشخص نکرده که این مبلغ دقیقاً از چه تعداد محموله و چه میزان گندم معمولی کسر شده است.

حق بیمه‌ای که قرار بود دولت بپردازد

نکته مهم در جوابیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی، توضیحات این وزارتخانه درباره مسئولیت تأمین حق بیمه پایه کشاورزان است. طبق اعلام وزارتخانه و بر مبنای جزء ۳ بند ح ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مزارع گندم آبی و دیم تحت پوشش بیمه فراگیر قرار گرفته‌اند و حق بیمه پایه سهم کشاورز باید از محل منابع دولتی تأمین شود. همچنین وزارتخانه مجموع این تعهد را ۷.۱ همت اعلام کرده و گفته تاکنون ۳ همت به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز شده و پرداخت باقی‌مانده نیز در دست بررسی است.

این توضیحات با موضوع کسر ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال از بهای هر کیلوگرم گندم معمولی، یک ابهام مشخص ایجاد می‌کند؛ اگر سهم بیمه پایه کشاورز باید از منابع دولت پرداخت شود، چرا بخشی از بهای محصول تحویلی با عنوان حق بیمه از مطالبات گندمکاران کسر شده است؟

وزارتخانه در همین جوابیه به مصوبه شماره ۵۲۵۹۰۷ شورای قیمت‌گذاری استناد کرده که طبق آن، منابع حق بیمه پایه سهم کشاورز باید مستقل از قیمت مصوب گندم و توسط دولت تأمین شود. همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تأمین این اعتبار را در چارچوب منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و اعتبارات حمایتی مرتبط با آرد و نان پیش‌بینی کرده است. بنابراین وزارتخانه باید توضیح دهد چرا با وجود تعیین منبع دولتی برای پرداخت حق بیمه، مبلغی از بهای خرید محصول کشاورزان کسر شده است.

البته تمام ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال را نباید حق بیمه دانست، زیرا طبق توضیحات وزارتخانه، ۷ هزار ریال از این مبلغ بابت حق بیمه پایه سهم کشاورز محاسبه شده و باقی‌مانده به اصلاح نرخ خرید تضمینی مربوط است، تفکیک این دو رقم برای مشخص‌شدن علت دقیق کسورات اهمیت دارد و وزارتخانه باید صورت‌حساب جداگانه هر بخش را منتشر کند.

اختلاف نرخ خرید چگونه به کسورات رسید؟

طبق توضیح رسمی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ اولیه خرید گندم معمولی بر اساس کیفیت محصول بین ۲۷۵ هزار تا ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده بود و پس از آن نیز ۲۰۰ هزار ریال جایزه تحویل به این ارقام اضافه شد، با اعمال این مبالغ در طول فصل خرید، میانگین بهای هر کیلوگرم گندم معمولی به ۴۹۲ هزار و ۷۱۵ ریال رسید.

با این حال، ابلاغیه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵ نرخ نهایی گندم معمولی را به‌صورت میانگین ۴۸۵ هزار ریال تعیین کرد، در نتیجه میانگین بهای پرداختی در طول فصل خرید ۷ هزار و ۷۱۵ ریال بیشتر از نرخ نهایی اعلام‌شده بود، وزارتخانه نیز با افزودن ۷ هزار ریال بابت حق بیمه پایه، مجموع کسورات را به ۱۴ هزار و ۷۱۵ ریال رساند.

این محاسبات نشان می‌دهد بخشی از کسورات به اختلاف میان نرخ پرداختی در طول فصل خرید و نرخ نهایی ابلاغ‌شده بازمی‌گردد. کشاورز محصول خود را بر مبنای قیمت‌های اعلام‌شده و سازوکار خرید دولت تحویل داده و هزینه‌های تولید را نیز با اتکا به همان قیمت‌ها مدیریت کرده است، اما تغییر نرخ نهایی پس از تحویل محصول، باعث شده بخشی از بهای محاسبه‌شده برای گندم از مطالبات او کسر شود.

خرید تضمینی وقتی برای کشاورز قابل اتکاست که نرخ اعلام‌شده پس از تحویل محصول تغییر نکند، زیرا تولیدکننده پیش از آغاز فصل کشت درباره هزینه‌های تولید و درآمد احتمالی تصمیم می‌گیرد و هرگونه تغییر در محاسبات مالی پس از تحویل محصول، برنامه‌ریزی اقتصادی او را مختل می‌کند، به‌ویژه آنکه هزینه بذر، کود، سموم و ماشین‌آلات پیش از برداشت پرداخت شده و امکان جبران فوری کسورات برای بسیاری از کشاورزان وجود ندارد.

وزارتخانه همچنین اعلام کرده که در سال جاری بیش از ۴.۴ همت غرامت به بیمه‌گذاران گندم آبی و دیم پرداخت شده است. این مبلغ مربوط به خسارت‌های بیمه‌ای است و نباید با حق بیمه پایه ۷.۱ همتی یا کسورات اعمال‌شده از بهای خرید گندم یکسان در نظر گرفته شود، زیرا هرکدام حساب و محل تأمین جداگانه‌ای دارند.

اکنون سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق بیمه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی باید صورت‌حساب تفصیلی خرید تضمینی را منتشر کنند. این صورت‌حساب باید میزان واقعی کسورات، سهم مربوط به اصلاح نرخ، مبلغ حق بیمه، منابع پرداخت‌شده از سوی دولت و وضعیت تسویه مطالبات کشاورزان را مشخص کند. همچنین لازم است مشخص شود که ۷ هزار ریال حق بیمه پایه کسرشده از بهای گندم با وجود تعهد دولت به پرداخت این مبلغ، به چه حسابی منتقل شده است.

۱۲.۵ همت حاصل از محاسبه کسورات، مطالبه‌ای است که نمی‌توان با اعلام کلی تسویه حساب از کنار آن گذشت، اگر حق بیمه طبق قانون برعهده دولت بوده و اصلاح نرخ نیز با تصمیم دستگاه‌های اجرایی انجام شده است، کشاورزان حق دارند بدانند چرا این مبالغ از بهای محصولشان کسر شده و سرنوشت پول آنها چه شده است، دولت نیز برای پایان‌دادن به این اختلاف باید اسناد پرداخت، مبنای قانونی کسورات و نحوه تعیین تکلیف تمام مطالبات گندمکاران را به‌صورت شفاف منتشر کند.