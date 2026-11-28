چلسی به جمع تیم‌های بحران‌زده لیگ برتر اضافه شده و در صورت تداوم ناکامی‌ها هیچ بعید نیست آبی‌های لندنی نیز مثل منچستریونایتد به منطقه خطر سقوط کنند.

جدال حساس آرسنال – منچسترسیتی امشب پایان‌بخش هفته دوازدهم لیگ جزیره است و شروع این هفته از مسابقات با ثبت سومین شکست متوالی چلسی و پایان ناکامی ۲۹ ساله ناتینگهام فارست همراه بود. ژابی آلونسو تصور نمی‌کرد به این زودی بحران در لیگ برتر را تجربه کند و احتمال برکناری‌اش قوت بگیرد. سرمربی چلسی انتظار نداشت شاگردانش در سیتی‌گراند مقابل ناتینگهام فارست تا این اندازه ضعیف عمل کنند. میزبان آخرین بار ۲۹ سال پیش موفق شده بود چلسی را در خانه شکست دهد و حالا به لطف ضعف‌های تیم آلونسو، این حسرت پایان یافت.

پیروزی ۳ بر ۲ ناتینگهام در حالی رقم خورد که چلسی در دقیقه ۸۹ تازه توانست گل دوم را به ثمر برساند! وضعیت آبی‌ها هر بازی بدتر می‌شود و سرمربی اسپانیایی نتوانسته راهی برای خروج از بحران پیدا کند. این سومین باخت متوالی این تیم بود و با همان ۱۶ امتیاز قبلی سقوطی چند پله‌ای در جدول داشت. چلسی در پنج مسابقه اخیر در لیگ، چهار بار شکست خورده و تنها توانسته منچستریونایتد بحران‌زده‌تر از خودش را مغلوب کند. ژابی آلونسو نداشتن اعتمادبه‌نفس را اصلی‌ترین چالش تیمش عنوان کرد. سرمربی چلسی بعد از تداوم بحران آبی‌ها گفت: «خیلی از موارد در این بازی آن‌طور که می‌خواستیم، پیش نرفت. فاقد اعتمادبه‌نفس لازم هستیم و تیم در حفظ نتیجه به مشکل می‌خورد. بعد از اینکه موفق شدیم یکی از گل‌های خورده را جبران کنیم، درست در لحظه‌ای که آن گل به ما کمی روحیه داده بود، گل سوم را دریافت کردیم. در این سطح از رقابت‌ها، باید بتوانید نتیجه را حفظ کنید و نباید اجازه دهید تا این حد گل بخورید. به همین دلیل است که در بازی‌های اخیر شکست می‌خوریم. هیچ چیز باب میل ما پیش نمی‌رود. مسئول این نتایج و تلاش برای یافتن راه‌حل‌هایی برای خروج از این وضعیت هستیم. باید کنار هم بمانیم و به یکدیگر کمک کنیم، در غیر این صورت، اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد.»

توپچی‌ها در ورزشگاه امارات اگر منچسترسیتی را بدون امتیاز بدرقه کنند، جایگاه صدرنشینی‌شان مستحکم‌تر از قبل می‌شود. آرسنال در مصاف با سیتیزن‌ها هدفی جز پیروزی ندارد تا فاصله‌اش را با برایتون و من‌سیتی افزایش دهد. البته تیم میکل آرتتا با توقف برابر نیوکاسل، دو امتیاز مهم را هفته پیش از دست داده و در لیگ قهرمانان نیز مقابل دورتموند متوقف شده است. رفع مصدومیت داوید رایا، دروازه‌بان اول تیم مهم‌ترین خبر برای توپچی‌ها بود. منچسترسیتی، اما روز‌های سختی را سپری می‌کند؛ باخت به استون‌ویلا، برایتون و ناتینگهام‌فارست در لیگ، سیتیزن‌ها را ۲۲ امتیازی نگه داشته است. تیم مارسکا در رده سوم هنوز امیدوار به جبران و بازگشت به صدرجدول است. میکل آرتتا بازی خانگی با تیم‌های بزرگ را دشوار خواند: «وقتی در خانه مقابل تیم‌های بزرگ بازی می‌کنیم، این مسابقات در کورس قهرمانی سرنوشت‌ساز می‌شوند. می‌دانیم مسیر طولانی در پیش داریم و نباید با برد ما در آن بازی شانس سیتی را تمام شده و خودمان را قهرمان بدانیم. چالش اصلی ما، خودمان هستیم. نمی‌توانیم کار‌هایی را که رقبایمان انجام می‌دهند، کنترل کنیم. باید بهترین نمایش خودمان را ارائه دهیم، از چنین مسابقاتی لذت ببریم و با هدف پیروزی وارد زمین شویم.»

انزو مارسکا، آرسنال را بهترین تیم لیگ نامید: «فکر می‌کنم در این فصل نشان دادیم توانایی پیروزی در بازی‌های بزرگ و مسابقات خارج از خانه را داریم. بنابراین دلیلی نمی‌بینم نتوانیم در زمین آرسنال به پیروزی برسیم. تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این بازی را ببریم، اما شکی نیست که در حال حاضر، با توجه به قهرمانی‌شان در لیگ برتر، احتمالاً بهترین تیم لیگ هستند. از ثبت چهار یا پنج کلین‌شیت پیاپی به شرایطی رسیدیم که حالا نمی‌توانیم دروازه‌مان را بسته نگه داریم. باز هم می‌گویم، در حال تلاش برای پیدا کردن راه‌حل‌های مختلف هستیم تا ببینیم می‌توانیم کمی مستحکم‌تر عمل کنیم یا خیر.»