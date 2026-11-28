اوضاع می‌توانست موقتاً آرام باشد اگر قهرمان پرسپولیس، شیرینی نخستین گل خود را با تلخی یک اشتباه تاخت نمی‌زد! بخت، اما در اراک نه با محمدمهدی زارع یار بود و نه با تارتار.

دیر یا زود این اتفاق رخ می‌داد. شاید برای پیشگیری از چنین شبی بود که تارتار بعد از پیروزی مقابل پیکان، کریم باقری را روانه میدان کرد برای پادرمیانی. او خوب می‌دانست با یک گل بهار نمی‌شود و هوادارانی که بعد از باخت به فجر و فولاد خشم خود را فرو نخورده بودند، با کوچک‌ترین لغزشی صدای اعتراض‌شان به آسمان خواهد رفت. اما شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که تارتار در اراک شنونده شعار حیاکن، رهاکن باشد.

براساس آمار، پرسپولیس تیم دوم جدول است، آن هم کسب ۲۷ امتیاز از هشت برد، سه تساوی و سه باخت و با ۲۴ گل زده و هشت گل خورده. اعداد و ارقامی که می‌تواند قابل قبول باشد، اما نه برای پرسپولیس چندهمتی و تیمی که برای قهرمانی بسته شده است! ضمن اینکه سرخپوشان این فصل صرفاً برابر تیم‌هایی نتیجه گرفته‌اند که شرایط چندان جالب توجهی در جدول رده‌بندی نداشته یا عملکردشان به قدری ضعیف بوده که کادرفنی آنها تا قبل از نیم‌فصل دستخوش تغییر شده است. در مقابل برابر تراکتور به عنوان یکی از اصلی‌ترین حریفان خود شکست خورده و برابر استقلال نیز به تساوی رضایت داده است. حال بماند که پرسپولیس این فصل به فولاد و فجر هم باخته و برابر خیبر نیز مثل آلومینیوم مساوی کرده است! در واقع از این زاویه که نگاه کنیم، حق با هواداری است که هفته سیزدهم صبرش سرآمده است، خصوصاً که پرسپولیس زیبا و تماشاگرپسند هم بازی نمی‌کند و عمدتاً برنامه‌اش استفاده از اشتباهات حریف است تا ارائه تاکتیک‌های متفاوت جهت باز کردن دروازه تیم مقابل! شاید تکیه زیاد به خلاقیت فردی و دلخوش کردن به اشتباهات حریف است که باعث شده این تیم در حساس‌ترین مقاطع امتیاز از دست بدهد و به یک تیم معمولی در لیگ تبدیل شود. دقیقاً همان چیزی که هوادار پرسپولیس تحملش را ندارد! اینکه تیمش هیچ شباهتی به یک قهرمان یا حتی مدعی نداشته باشد، حتی اگر در رده دوم جدول قرار گرفته باشد. جایگاهی که البته بازی‌های عقب افتاده نماینده‌های ایران در بازی‌های آسیایی نیز بی‌تأثیر در آن نیست.

بی‌شک پرسپولیس با نتایجی که تا به اینجای کار کسب کرده، نتوانسته رضایت هوادارانش را جلب کند، خصوصاً که استقلال رقیب همیشگی سرخپوشان هنوز هم تنها تیم بدون باخت لیگ است، با عملکردی موفق در لیگ نخبگان، جایی که پرسپولیس و هوادارانش امسال هم با حسرت به آن می‌نگرند و با این شرایط بعید است که فصل بعد هم جایی در بین تیم‌های حاضر در آن داشته باشند. با وجود تمام این تفاسیر، نمی‌توان تارتار را مقصر صددرصد شرایط فعلی پرسپولیس دانست.

پیمان حدادی شاید برای آرام کردن جو بود که حاضر نشد بعد از تساوی پرسپولیس مقابل آلومینیوم با اصحاب رسانه و خبرنگارانی که به دنبال گرفتن پاسخ سؤالات خود و هواداران بودند همکلام شود. با وجود این بهتر بود او دقایقی کوتاه با کنترل احساسات خود، برای آرام کردن این جو متشنج و صدالبته حمایت از کادرفنی تلاش می‌کرد، حتی اگر این حمایت مقطعی بود و بعد از آن تارتار توسط هیئت مدیره به صلابه کشیده می‌شد. سکوت حدادی، اما گمانه‌زنی‌ها را بیشتر کرد، دقیقاً همان مسئله‌ای که می‌تواند پرسپولیس را در این مقطع زمانی بیش از هر زمان دیگری به حاشیه ببرد، درست زمانی که تیم باید مدیریت شود.

تصاویر منتشر شده از نیمکت پرسپولیس در پایان بازی با آلومینیوم، گل‌آلودی و آشفتگی ذهنی کادرفنی سرخپوشان را به نمایش می‌گذاشت. تارتار مصمم است برای رسیدن به هدفش در این تیم؛ بی‌شک نشستن روی نیمکت پرسپولیس یکی از آرزو‌های دیرینه او بوده، اما این روز‌ها حتماً جایی در رؤیاهایش نداشته است. روز‌هایی پرتنش که وقتی تیمش مساوی می‌کند، شاهد فریاد‌های حیاکن رهاکن باشد، آن‌هم نه در خانه، بلکه روزی که میهمان حریف است. حالا او هم به اندازه هوادار این تیم مستأصل است. تارتار همین ۲۰ روز قبل از باشگاه بابت نتایج کسب شده اخطار گرفته بود و حالا سکوت مدیریت باشگاه، فضای مبهم و وهم‌آلودی ایجاد کرده برای تیمی که قرار بود برای قهرمانی بجنگد، اما در سخت‌ترین شرایط قرار دارد، بدون اینکه شباهتی به یک مدعی داشته باشد.