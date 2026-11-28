جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با برتری مقابل ژاپن برای پنجمین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. بچه‌های ساحلی‌باز ایران، دیروز هم در قهرمانی هت‌تریک کردند و هم در بردن ژاپن در فینال تا ثابت کنند هیچ تیمی در قاره کهن حریف‌شان نیست.

عصر دیروز و در دیدار پایانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در تایلند تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای سومین بار متوالی جام قهرمانی را بالای سر برد تا تعداد قهرمانی خود در قاره کهن را به عدد ۵ برساند.

در دیدار دیروز، ژاپنی‌ها خیلی زود به گل دست پیدا کردند و موفق شدند وقت اول را با برتری یک بر صفر تمام کنند، اما ایران به بازی برگشت و موفق شد ۳ بر یک تیم سخت‌کوش ژاپن را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

علی میرشکاری، سیدعلی داستان و موحد محمدپور، زننده سه گل ایران بودند تا به این ترتیب، ساحلی‌بازان ایران در قهرمانی و شکست ژاپن در فینال هت‌تریک کرده باشند. ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال دوره‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ جام ملت‌های آسیا رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان

شده بود.

شاگردان علی نادری ۱۲ دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان سه دوره آسیا واگذار کردند، اما بازیکنان ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساندند و در ۱۲ دقیقه پایانی هم توانستند گل دوم و سوم را بزنند تا به قهرمانی دست یابند. در پایان این مسابقات علی داستان، دروازه‌بان ایران به‌عنوان بهترین گلر مسابقات انتخاب شد و موحد محمدپور هم عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها را از آن خود کرد.

ایران تاکنون چهار بار در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی رسیده و پنج مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است. در سال ۲۰۰۹ تیم کشورمان یک‌بار مقام چهارم این مسابقات را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم عمان با نتیجه ۸ بر ۴ لبنان را شکست داد و در جایگاه سوم رقابت‌ها قرار گرفت.