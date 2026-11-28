اتفاقات رخ داده در جریان بازی بشیکتاش ترکیه و نماینده رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی بار دیگر نشان داد که اذهان بیدار مردم جهان خوب درک می‌کند که تفاوت زیادی میان ورزشکار واقعی و هوادار واقعی فوتبال و نمایندگان رژیم غاصب وجود دارد. در این میان جای تأسف است که هنوز هم در داخل کشور برخی تصور می‌کنند فرق است میان مردم سرزمین‌های اشغالی و دولتمردانشان، غافل از اینکه جماعتی که از این رژیم کودک‌کش، ژست ورزشکار به خود می‌گیرند، همان آدم‌کش‌ها و گرگ‌صفتانی هستند که لباس بره به تن کرده‌اند.

هواداران بشیکتاش قبل از مسابقه و در جریان آن با در دست داشتن پرچم فلسطین و پارچه‌نوشته‌هایی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی با هواداران نماینده غاصب درگیر شدند، حتی کار به درگیری بین بازیکنان هم رسید و جای تأسف است که پلیس گرجستان به‌عنوان کشور میزبان این مسابقه به نفع نماینده رژیم غاصب وارد عمل شد. در نهایت هم این بازی حاصلی جز شکست برای تیم رژیم کودک‌کش نداشت، اما نکته مهم ماجرا این بود که تیم‌ها و نماینده‌های ورزشی رژیم اشغالگر قدس دیگر هیچ جای جهان حاشیه امنیت ندارند، چراکه مردم جهان و علاقه‌مندان به ورزش، به‌ویژه فوتبال در تمام دنیا آنها را به چشم اشغالگر، کودک‌کش و نژادپرست می‌بینند و تفاوتی بین آنها و دولتمردان فاسدشان قائل نیستند. نوع برخورد هواداران فوتبال و بازیکنان تیم‌ها در اقصی نقاط جهان با تیم‌های رژیم جنایتکار و هوادارانشان مؤید این نکته مهم است که دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در مورد تفاوت نداشتن ساکنان اشغالگر سرزمین فلسطین با دولتمردان فاسدشان چگونه در جهان منتشر شده است. رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای بار‌ها در سخنان خود در طول حیات مبارکشان در پاسخ به خوش‌خیالی‌های برخی مسئولان کشور فرمودند: «اینکه گفته شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست، حرف غیرمنطقی است. مردمی که در اسرائیل زندگی می‌کنند، کسانی هستند که در تصرف خانه‌ها، زمین‌ها، مزارع و کسب‌وکار فلسطینیان مشارکت دارند و عناصر مرتبط با اشغالگری هستند. حرف ما صرفاً درباره یک دولت یا کابینه سیاسی نیست، بلکه رفتار بخشی از جامعه ساکن سرزمین‌های اشغالی و مشارکت آنها در ساختار اشغال مورد انتقاد ماست. واقعیت این است که ساکنان شهرک‌ها، غیرنظامی نیستند و مسلح هستند.»

حالا و با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی از سوی دشمن صهیونیستی – امریکایی به کشور و دست داشتن مستقیم رژیم جنایتکار صهیونیستی در شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، کودکان و زن و مرد و پیر و جوان کشور جای تأسف دارد که از برخی تریبون‌های پرمخاطب شنیده شود میان مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی با دولتمردانشان فرق است و نباید همه را به یک چشم نگاه کرد.

آهای جماعت خیالباف، آهای همه آنهایی که خودتان را به خواب زده‌اید، همین حالا که شما با خوش‌خیالی تصور دوستی با مردم این رژیم سفاک را دارید، آنها در حال نقشه کشیدن برای دریدن شما و تکه‌تکه کردن کشورتان با همکاری امریکا هستند. بد نیست یک‌بار دیگر حرف‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی را مرور کنید تا متوجه شوید با چه جانورانی طرف هستید. بد نیست تاریخ را مطالعه کنید و ببینید جماعتی که منتظر دوستی با آنها هستید، چگونه هر سال عید «ایرانی‌کشی» برپا می‌کنند. ما طبق فرموده رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و برابر با فرمایش رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، هیچ دوستی و مودتی با رژیم غاصب صهیونیستی و اهالی ددمنش آن نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. این را تمام آنهایی که هنوز در خوش‌خیالی به سر می‌برند در مغزشان فرو کنند. ما درود می‌فرستیم به وجدان بیدار ورزشکاران کشورمان که از مواجهه با نمایندگان این رژیم غاصب خودداری می‌کنند، درست مانند تنیسور جوان کشورمان علی یزدانی که همین جمعه گذشته در مرحله یک‌چهارم نهایی تور جهانی آنتالیا از مواجهه با نماینده این رژیم غاصب خودداری کرد و البته تأسف می‌خوریم که دنیا این مسئله را فهمیده، اما با وجود بعثت ملت بزرگ ایران هنوز برخی در داخل کشور، خود را به نفهمی زده‌اند.