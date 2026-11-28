رئیس سازمان بهزیستی: در سطح کشور ۴۴ خانواده داریم که ۵ عضو معلول و بیشتر دارند که وزیر راه و شهرسازی برای این افراد مسکن تهیه کرده‌اند و به آنها اهدا خواهد شد

جوان آنلاین: هرچند اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان حدود ۵۲۲ درصد، معادل ۲.۶ برابر، افزایش پیدا کرده، اما با عنایت به تورم و افزایش هزینه‌ها، این رشد شش برابری اعتبارات هم کفاف نیاز‌ها و مطالبات جامعه هدف سازمان بهزیستی را ندارد. بر این اساس، سازمان بهزیستی رویکرد تازه‌ای را در پیش گرفته و برای توانمندسازی و اشتغال پایدار معلولان برنامه‌ریزی کرده است.

بیش از ۷ میلیون نفر، معادل ۹ درصد خانوار‌های کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. جمعیتی که با عنایت به حوادث متعدد طبیعی و جنگ‌های تحمیلی اخیر رو به افزایش است. به همین خاطر هم سازمان بهزیستی برای مدیریت هزینه‌هایش برنامه‌هایی دارد که سیدجواد حسینی، رئیس این سازمان در نشست خبری هفته معلولان درباره‌اش توضیح داد.

فاصله اعتبارات بهزیستی با انتظارات جامعه هدف

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان اظهار کرد: «زمانی که مسئولیت را تحویل گرفتیم، اعتبارات این قانون ۱۳ همت بود که خوشبختانه اکنون به ۸۲ همت رسیده است. اما میزان نیاز‌ها در این حوزه بسیار بیشتر از اعتبارات موجود است. اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان حدود ۵۲۲ درصد، معادل ۲.۶ برابر، افزایش پیدا کرده است. جامعه هدف ما همواره مطالبات به‌حقی دارد. آنها می‌گویند اعتبارات را افزایش داده‌اید، اما از یک‌سو نرخ تورم بالا رفته و از سوی دیگر، میان اعتبارات موجود و آنچه باید محقق شود، فاصله زیادی وجود دارد.»

بنا بر تأکید وی، در سال ۱۴۰۰، ۶۲.۳ درصد از اعتبارات مورد نیاز محقق شده است. در سال ۱۴۰۵ نزدیک ۲۴ درصد محقق شده است، یعنی تقریباً هفت برابر تغییر کرده است. البته جامعه هدف می‌گوید این رقم با ۱۰۰ درصد فاصله زیادی دارد و این حرف درستی است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت مراکز شبانه‌روزی و روزانه سازمان بهزیستی گفت: «یکی از موضوعات مهم فعالیت نزدیک به ۳۵۰۰ مرکز شبانه‌روزی و روزانه است که وظیفه ارائه خدمات کیفی و مطلوب به افراد دارای معلولیت در طیف‌های مختلف را برعهده دارند. هر چقدر بتوانیم سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده این مراکز را پرداخت کنیم و فاصله میان قیمت تمام‌شده خدمات و مبلغی را که پرداخت می‌کنیم کاهش دهیم، گویی به افرادی که در این مراکز حضور دارند، خدمات ارائه کرده‌ایم.»

حسینی با اشاره به اینکه طی دو سال، یارانه مراکز شبانه‌روزی و روزانه ۴.۷۷ درصد افزایش پیدا کرده که این افزایش گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما همچنان باید حرکت خود را در این زمینه ادامه دهیم، بر ضرورت توسعه مشارکت‌ها به‌عنوان یکی از راهکار‌های ارتقای کیفیت و فراگیری خدمات سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: «به‌طور کلی، با توسعه زیرساخت‌های نوین از جمله راه‌اندازی سامانه نیک، ایجاد درگاه مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی در استان‌ها که ۱۲۰ درصد رشد داشته، تولید بسته‌هایی برای هدایت افراد خیر و کمک‌کنندگان به سمت حوزه‌های مشخص و همچنین جریان‌سازی، رویدادمحوری و توسعه شبکه داوطلبان، اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم، به طوری که در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، ۵۱ درصد رشد مشارکت داشته‌ایم. همچنین در شش‌ماهه نخست سال، ۸۱ درصد رشد ثبت شده و در مجموع دولت نسبت به دوره گذشته، مشارکت‌ها ۱۷۴ درصد افزایش پیدا کرده است.»

تدوین سند اشتغال سالمندی

حسینی در ادامه با اشاره به چرخش چهارم تحول‌آفرین سازمان بهزیستی، از سالمندی مخاطره‌آمیز به سالمندی سالم و سعادتمندانه، اظهار کرد: «اکنون ۱۹ شهر کشور در قالب شهر‌های دوستدار سالمند فعالیت می‌کنند، ۵۱ هزار زن سالمند تنها در طرح توانمندسازی قرار گرفته‌اند، ۹۰۰ پاتوق سالمندی و مراکز مهر و گفت‌و‌گو شکل گرفته است و در حوزه اقتصاد نقره‌ای، نقشه جامع اقتصاد نقره‌ای را در ۱۴ جلد و در ۱۴ قلمرو، همزمان با روز جهانی سالمندان رونمایی کردیم. اکنون در حال تدوین سند اشتغال سالمندی هستیم تا آن را نیز رونمایی کنیم.» به گفته وی، سال گذشته، ۱۳ هزار نفر از سالمندان به اشتغال نقره‌ای دست یافتند.

توسعه آموزش و مهارت‌آموزی

حسینی در ادامه سخنان خود با تشریح رویکرد سازمان بهزیستی در حوزه اشتغال و توانمندسازی جامعه هدف اظهار کرد: «باید آموزش را توسعه و مهارت‌آموزی را افزایش دهیم، اشتغال و به‌ویژه اشتغال پایدار را رقم بزنیم، برای تولیدات و محصولات این عزیزان امکان توزیع فراهم و بازار مناسبی برای آنها پیدا کنیم و در ادامه نیز نظارت و پشتیبانی لازم را انجام دهیم. در واقع، این یک چرخه است که اگر به‌درستی محقق شود، می‌توانیم از یارانه‌پردازی به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی حرکت کنیم. بنابراین نقطه اصلی و محصول این رویکرد، رسیدن افراد به اشتغال پایدار است.» رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اشتغال ایجادشده در سه حوزه کسب‌وکار، اشتغال افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان گفت: «طی دو سال اخیر ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم؛ میزان اشتغال ایجادشده، ۶۵ درصد بیشتر از کل تاریخ سازمان بهزیستی است.»

وی با تأکید بر اهمیت پایدارسازی اشتغال اظهار کرد: «بخشی از مشاغل ایجادشده با هدف پایدارسازی اشتغال، به‌صورت گروهی طراحی شده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد مشاغل فردی، به‌ویژه زمانی که با راهنمایی شغلی همراه نباشد، ماندگاری کمتری دارند. به همین دلیل تلاش کردیم افراد را به سمت مشاغل تعاونی، شرکتی، تجمیعی و گروهی هدایت کنیم تا ماندگاری شغل افزایش پیدا کند. بخشی از برنامه اشتغال ما این است که از کارگاه‌ها و شرکت‌های فعال که افراد دارای معلولیت را استخدام می‌کنند، حمایت کنیم، به طوری که در این زمینه، حداقل ۱۸ درصد و حداکثر ۵۰ درصد حقوق و دستمزد این افراد را پرداخت می‌کنیم تا از این طریق، زمینه هدایت و انتخاب مسیر مناسب و پایدارسازی اشتغال فراهم شود. همچنین در این مسیر، سنجش علاقه، ارزیابی شخصیت و سنجش استعداد و رغبت شغلی را انجام می‌دهیم. همچنین برای تقویت آمادگی‌ها و توانمندی‌های افراد، آمادگی روانی، اجتماعی و اقتصادی آنها را بررسی و اهلیت‌سنجی می‌کنیم و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهیم تا بتوانند به‌درستی وارد اشتغال شوند.»

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: «ترویج و فرهنگ‌سازی در زمینه آموزش‌ها و مشاغل بهینه که به پایداری اشتغال منجر شوند، از جمله اهدافی است که در حال پیگیری آنها هستیم.»

۴۴ خانواده دارای ۵ عضو معلول

ماجرای اهدای خانه به خانواده‌های دارای پنج عضو معلول که یکی از پربحث‌ترین اخبار این روز‌های فضای مجازی، در نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی مورد پرسش قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع تأمین مسکن خانواده‌های دو معلول و بالاتر را پیگیری کردیم و از میان این خانوارها، حدود ۸ هزار نفر فاقد مسکن هستند، گفت: «برای خانواده‌های دارای دو عضو معلول و بیشتر تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا طی دو سال، این افراد صاحب مسکن شوند. همچنین در مجموع، طی دو سال گذشته ۲۵ هزار واحد مسکونی ایجاد کرده‌ایم.» وی با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی برای خانواده‌های دارای پنج عضو معلول و بیشتر اظهار کرد: «در مجموع، در سطح کشور ۴۴ خانواده داریم که پنج عضو معلول و بیشتر دارند. برای ۴۴ خانواده این افراد، وزیر راه و شهرسازی، مسکن تهیه کرده که در روز مربوط به افراد دارای معلولیت اهدا خواهد شد.»