جوان آنلاین:‌برای ساخت مدرسه دنبال زمین می‌گردیم، برای جبران کمبود فضای آموزشی اعتبار می‌خواهیم، کلاس‌های درس را فشرده‌تر می‌کنیم و گاهی دانش‌آموزان را در کلاس‌هایی جا می‌دهیم که گنجایش این تعداد دانش‌آموز را ندارند! اما درست در همین شرایط، صد‌ها ملک متعلق به آموزش‌وپرورش در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر است! انگار آموزش‌وپرورش برای ساختن فضای آموزشی باید از صفر شروع کند، حتی وقتی بخشی از دارایی‌های خودش هنوز در اختیار دیگران است.

ماجرا وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم صحبت از چند ساختمان پراکنده نیست. به گفته مدیر گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۶۰۰ ساختمان در سراسر کشور شناسایی شده که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارند. املاکی که می‌توانند بخشی از ظرفیت مغفول برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی باشند، اما هنوز سرنوشتشان روشن نیست.

درست است که نمی‌توان همه این ساختمان‌ها را یک‌راست به مدرسه تبدیل کرد، اما نمی‌شود از کنار ظرفیت آنها هم به‌سادگی گذشت. شاید بعضی از این املاک برای ساخت مدرسه مناسب باشند، بعضی دیگر امکان تغییر کاربری داشته باشند و برخی هم بتوانند به شکل دیگری در خدمت نظام آموزشی قرار بگیرند. مسئله اینجاست که تا وقتی وضعیت هر ملک مشخص نباشد، نمی‌توان فهمید چه فرصتی از آموزش‌وپرورش گرفته شده است.

حق آموزش و پرورش خوردن ندارد

محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتقاد از بلاتکلیفی املاک متعلق به این وزارتخانه نوشت: «یکی از احکام مهم و مغفول برنامه هفتم پیشرفت، بند «ذ» ماده ۸۹ است که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی مستقر در فضا‌های متعلق به آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌اند تا پایان سال دوم برنامه، این ساختمان‌ها را تخلیه و به وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان تحویل دهند. در صورتی هم که امکان تخلیه وجود نداشته باشد، باید با رعایت شرایط قانونی، ملک دیگری با ارزش کارشناسی معادل به آموزش‌وپرورش واگذار شود.

قانون‌گذار حتی برای اجرا نشدن این حکم نیز راهکار پیش‌بینی کرده است، به این صورت که در صورت عدم اجرای آن در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان برنامه‌وبودجه موظف است ارزش روز املاک تصرف‌شده را از اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و به اعتبارات مربوط به توسعه و تکمیل فضا‌های آموزشی و پرورشی اضافه کند. به بیان روشن، قانون تکلیف کرده که یا ساختمان‌های آموزش‌وپرورش بازگردانده شوند یا ارزش آنها به این وزارتخانه پرداخت شود. در مرکز پژوهش‌های مجلس برای شناسایی این املاک تلاش‌هایی انجام داده‌ایم و تاکنون شناسایی نزدیک به ۶۰۰ ساختمان متعلق به آموزش‌وپرورش در سراسر کشور برایمان روشن شده است که در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی از جمله دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام‌نور، بانک‌ها و فرمانداری‌ها قرار دارند. برخی از این املاک عرصه‌هایی با مساحت بیش از ۱۵ هزار مترمربع دارند.

اکنون که وارد سال سوم اجرای برنامه هفتم شده‌ایم، انتظار داریم رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌وبودجه برای اجرای این حکم قانونی جدی‌تر وارد عمل شوند و اجازه ندهند این ظرفیت مهم برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی از دست برود. قرار است گزارش کامل اجرای این ماده را منتشر و پیگیری کنیم تا این دارایی‌ها به نفع آموزش‌وپرورش و دانش‌آموزان تعیین تکلیف شوند.»

املاک آموزش‌وپرورش چگونه بازمی‌گردند؟

ماجرای املاک آموزش‌وپرورش به ساختمان‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار گرفته‌اند، محدود نمی‌شود. در تهران نیز تعیین تکلیف مالکیت بخشی از فضا‌های آموزشی سال‌ها به طول انجامیده است. مجید پارسا، مدیرکل آموزش‌وپرورش شهر تهران، هشتم آبان ۱۴۰۵ از تعیین تکلیف مالکیت ۱۷۶ مدرسه معروف به «کاشی‌آبی» خبر داد، مدارسی که مسئله اصلی آنها تثبیت مالکیت و انتقال اسناد به آموزش‌وپرورش بوده است.

از سوی دیگر، ماه گذشته، در گرمسار نیز رئیس دادگستری این شهرستان از بازگشت حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع از منازل سازمانی و اماکن متعلق به آموزش‌وپرورش، در قالب ۲۴ واحد، با ورود دستگاه قضایی خبر داده است. وقتی آموزش‌وپرورش برای تأمین زمین و ساخت مدرسه با محدودیت روبه‌روست، نمی‌توان از کنار دارایی‌هایی که سال‌هاست در اختیار دیگران مانده‌اند به‌سادگی عبور کرد. بازگشت ۲۴ ملک در گرمسار و تعیین تکلیف مالکیت ۱۷۶ مدرسه در تهران نشان می‌دهد گره این پرونده‌ها بازشدنی است، مسئله اینجاست که چرا هنوز سرنوشت صد‌ها ملک دیگر در انتظار پیگیری و اقدام دستگاه‌های مسئول مانده است؟!

املاکی به چرخه خدمت بازنگشت!

پرواضح است که بازگشت این املاک قرار نیست یک‌شبه تمام مشکل کمبود فضای آموزشی را حل کند. اما مگر می‌شود در شرایطی که ساخت هر مدرسه به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد، از ظرفیت املاکی که متعلق به آموزش‌وپرورش هستند به‌سادگی عبور کرد؟ بدون شک نه!

حالا دیگر توپ در زمین دستگاه‌های مسئول قرار دارد. آموزش‌وپرورش باید از وضعیت پیگیری‌ها و املاک بازگشته گزارش بدهد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز روشن کند که ضمانت اجرای قانون تا چه مرحله‌ای پیش رفته است، چراکه اگر قرار باشد قانون برای بازگرداندن دارایی‌های آموزش‌وپرورش مهلت تعیین کند، اما بعد از پایان مهلت همچنان معلوم نباشد چه اتفاقی افتاده، این پرسش بی‌پاسخ می‌ماند که تکلیف این همه ملک و ظرفیتی که می‌توانست در خدمت مدرسه و دانش‌آموز باشد، چه شده و چرا آقایان مسئول در قبال آن سکوت کرده‌اند؟

بی‌تردید آموزش‌وپرورش، به فضای آموزشی نیاز مبرمی دارد، اما پیش از آنکه دوباره فهرست کمبود‌ها را روی میز بگذارد، باید تکلیف دارایی‌هایی روشن شود که از گذشته در اختیار داشته و هنوز به چرخه خدمت بازنگشتند.