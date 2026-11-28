جنگل‌های ایران دهه‌هاست که زیر بار سنگین خشکسالی‌های فرساینده، آتش‌سوزی‌های مکرر فصلی، قاچاق سازمان‌یافته چوب، چرای مفرط دام و توسعه شتاب‌زده عمرانی نفس‌های آخر را می‌کشند. از نوار سبز خزری و تنوع زیستی شکننده هیرکانی گرفته تا پهنه استراتژیک زاگرس و پوشش‌های تنک ارسباران، تورانی و خلیج‌فارسی، زوال اکولوژیک به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. افت چشمگیر توان باززایی طبیعی و گسست در ترکیب اشکوب‌های جنگلی نشان می‌دهد طبیعت دیگر به‌تنهایی توان ترمیم زخم‌های خود را ندارد. در چنین وضعیتی، احیای عرصه‌های منابع طبیعی یک شعار تزئینی یا وظیفه اداری محدود نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی آب، حفاظت از ذخایر ژنتیکی خاک و مهار ریزگرد‌های خانمان‌برانداز پیوند خورده است. از دست رفتن هر هکتار از ریه‌های سبز کشور، فرونشست زمین، مهاجرت‌های زیست‌محیطی و ناپایداری اقلیمی را تشدید می‌کند و بازگرداندن این تعادل گسسته به تلاشی فراگیر و ملی نیاز دارد.

در مواجهه با این چالش حیاتی، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت به‌عنوان گسترده‌ترین پروژه زیست‌محیطی کشور تعریف شده است. پروژه‌ای که به‌درستی هدف خود را افزایش ضرب‌الاجلی پوشش گیاهی و بسیج سراسری برای مقابله با بحران‌های اقلیمی قرار داده است. با این حال، درس‌آموخته‌های دهه‌ها آزمون و خطا در پروژه‌های نهال‌کاری گوشزد می‌کند که افتادن در تله آمارگرایی و مسابقه ارقام، مهلک‌ترین آسیب برای چنین اقدامات کلانی به‌شمار می‌رود. حقیقت انکارناپذیر حوزه منابع طبیعی این است که کاشت یک نهال در خاک تنها بخش ساده، آغازین و نمایشی ماجرا است و وزن واقعی پروژه در مراقبت چندساله، آبیاری در فصول بحرانی و تضمین بقای زیستی آن تا مرحله استقرار ریشه نهفته است. اگر میلیون‌ها اصله نهال به بیابان‌ها و جنگل‌ها سپرده شوند، اما برنامه مدونی برای حفاظت، نگهداری و پایش بقای آنها وجود نداشته باشد، کل این ابرپروژه به هدررفت منابع و ایجاد گورستانی از چوب‌های خشک تبدیل خواهد شد.

رمز موفقیت این حرکت ملی در تمامی استان‌ها، انطباق وسواس‌گونه کاشت با اکولوژی، اقلیم، منابع آب و میزان رطوبت هر منطقه است. نمی‌توان از شمال مرطوب تا کویر‌های مرکزی و پهنه‌های گرمسیری جنوب، نسخه‌ای یکسان پیچید و از گونه‌های غیربومی یا آب‌بر استفاده کرد.

پایداری بوم‌شناختی حکم می‌کند که احیای هر استان منحصراً با اتکا به گونه‌های بومی، مقاوم به تنش‌های آبی و سازگار با خاک همان منطقه اجرا شود. همچنین هم‌راستایی زمان کاشت با تقویم بارش‌های فصلی، پیش‌بینی سفره‌های آبی پایدار و مشارکت دادن واقعی جوامع محلی و تشکل‌ها در قالب منفعت مشترک اکولوژیک، تنها راه تبدیل نهال‌های شکننده به جنگل‌های استوار فرداست. تمام دستگاه‌های اجرایی، استانداری‌ها و نهاد‌های عمومی در تک‌تک استان‌های کشور باید به این باور برسند که سهمیه تعیین‌شده صرفاً یک وظیفه آماری نیست، بلکه تعهدی مستقیم به حفظ خاک وطن است.

به‌عنوان نمونه‌ای ملموس از این ضرورت کشوری، می‌توان به وضعیت کهگیلویه و بویراحمد در قلب رشته‌کوه زاگرس نگاه کرد. استانی که با جنگل‌های دیرپای بلوط پیوند خورده و امروز با سهمیه کاشت ۱۵ میلیون نهال به این پویش پیوسته است. زاگرس که نقشی بنیادین در تأمین منابع آب شیرین و مهار فرسایش خاک ایفا می‌کند، سال‌هاست با پدیده زوال بلوط و توقف زادآوری طبیعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحقق موفق این برنامه در این استان مستلزم آن است که گونه‌های بومی نظیر بلوط ایرانی، بنه، بادام کوهی، ارژن و زالزالک دقیقاً در رویشگاه‌های متناسب با ارتفاع و رطوبت قرار گیرند و خط قرمز اصلی، پرهیز از کاشت گونه‌های نامتجانس باشد.

تجربه کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد که هم‌افزایی ظرفیت‌های محلی، سازماندهی گروه‌های مردمی و پیگیری زنجیره «کاشت تا نگهداری» تا چه اندازه حیاتی است. این استان الگویی آشکار برای سراسر پهنه جغرافیایی ایران است تا نشان دهد نجات جنگل‌ها از زاگرس تا البرز و از کویر تا دریا، جز با نگاه کارشناسی، وفاداری به بوم‌شناسی و حس مسئولیت همگانی برای حفاظت مستمر میسر نخواهد شد.

برای آنکه طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به نتیجه‌ای پایدار برسد، لازم است مسئولیت هر نهال از همان روز کاشت تا سال‌های بعد روشن باشد. تعیین متولی مشخص برای هر عرصه، ثبت موقعیت نهال‌ها و ارزیابی منظم وضعیت آنها می‌تواند از رها شدن طرح پس از پایان پویش‌ها جلوگیری کند. گزارش این ارزیابی‌ها نیز باید به‌صورت عمومی منتشر شود تا مشخص باشد کدام روش‌ها موفق بوده‌اند و کدام بخش‌ها به اصلاح نیاز دارند. این شفافیت، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و به مدیران کمک می‌کند تصمیم‌های بعدی را بر پایه تجربه میدانی بگیرند.

در کنار برنامه‌ریزی فنی، پیشگیری از آسیب‌هایی که پیش‌تر پوشش گیاهی را کاهش داده‌اند، ضروری است. کنترل چرای دام در عرصه‌های حساس، مدیریت آتش‌سوزی، جلوگیری از تغییر کاربری و برخورد با تخریب غیرمجاز باید همزمان با نهال‌کاری دنبال شود. در غیر این صورت، نهال‌های تازه کاشته‌شده در برابر همان فشار‌هایی قرار می‌گیرند که جنگل‌های موجود را تضعیف کرده‌اند. حفاظت از جنگل باقی‌مانده، گاه از کاشت در عرصه‌ای تازه اثرگذارتر است. بنابراین اولویت‌بندی باید با شناخت دقیق نیاز هر منطقه انجام گیرد.

مشارکت مردم نیز نباید به حضور در یک روز نمادین محدود بماند. مدارس، تشکل‌های محلی، بهره‌برداران و گروه‌های داوطلب می‌توانند در آموزش، مراقبت و گزارش خطر‌های محیطی نقش مؤثری داشته باشند؛ به شرط آنکه این مشارکت سازمان‌یافته، مستمر و همراه با پشتیبانی کارشناسی باشد. پیوند دانش بومی با یافته‌های علمی، راهکار‌هایی متناسب با ویژگی‌های هر منطقه فراهم می‌کند. سرانجام، معیار موفقیت این حرکت باید تغییر محسوس در سلامت زیست‌بوم‌ها باشد؛ خاکی پایدارتر، رویشگاهی برخوردار از تنوع بومی و درختانی که توانسته‌اند در سرزمین خود ریشه بدوانند و بمانند.

برای سنجش دستاورد این طرح، در کنار آمار تولید و کاشت نهال باید گزارش‌های دوره‌ای و شفاف از میزان بقای نهال‌ها باید در دسترس قرار گیرد. هر عرصه نیازمند شناسنامه‌ای روشن است که گونه کاشته‌شده، زمان کاشت، وضعیت آب، مسئول نگهداری و نتیجه پایش سالانه را مشخص کند. چنین سازوکاری امکان می‌دهد نقاط ضعف به‌موقع شناسایی و تجربه‌های موفق در استان‌های دیگر تکرار شوند. آموزش بهره‌برداران محلی، کشاورزان، دامداران و دانش‌آموزان نیز باید بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه باشد، زیرا حفاظت از نهال، بدون همراهی مردمی که هر روز در کنار آن زندگی می‌کنند، دوام نمی‌آورد. همچنین لازم است اعتبارات نگهداری از ابتدا پیش‌بینی شود تا مسئولیت پس از پایان مراسم کاشت بر زمین نماند.

یک میلیارد درخت زمانی به سرمایه‌ای ماندگار برای کشور تبدیل می‌شود که هر نهال، از انتخاب گونه تا استقرار در طبیعت، زیر چتر دانش، تعهد و مراقبت پیوسته قرار گیرد، زیرا هدف نهایی بازگشت جنگل‌های زنده و توانمند به سرزمین ایران است.