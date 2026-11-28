جوان آنلاین‌: زن جوانی که پس از درگیری با شوهرش او را از بالکن خانه‌شان در طبقه دوم به پایین هل داده و به قتل رسانده بود، پس از مواجهه با شهادت یک شاهد عینی به قتل اعتراف کرد.

چندی قبل، ساکنان ساختمانی مسکونی در یکی از محله‌های جنوب تهران با شنیدن صدای مهیبی از خانه‌هایشان بیرون آمدند و با پیکر خونین مردی میانسال در محوطه ساختمان روبه‌رو شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مرد از بالکن خانه‌اش در طبقه دوم به پایین سقوط کرده است.

لحظاتی بعد، همسر مرد در حالی که به‌شدت گریه می‌کرد، خود را به پیکر شوهرش رساند و مدعی شد او به‌دلیل نامعلومی از بالکن سقوط کرده است. با اعلام موضوع، تیمی از مأموران پلیس و نیرو‌های اورژانس در محل حاضر شدند و مرد مصدوم برای درمان به بیمارستان انتقال یافت، اما ساعاتی بعد خبر رسید حامد بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

در حالی که تحقیقات درباره مرگ مشکوک مرد میانسال ادامه داشت، خانواده او تصمیم گرفتند اعضای بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کنند. به این ترتیب، هفت عضو بدن حامد پس از انجام مراحل پزشکی به بیماران نیازمند اهدا شد و پیکر او پس از انجام آزمایش‌های لازم برای دفن به خانواده‌اش تحویل داده شد.

شهادت همسایه، راز سقوط مرگبار را فاش کرد

با اعلام مرگ مشکوک حامد، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند. در نخستین مرحله، پروین، همسر متوفی تحت تحقیق قرار گرفت. او مدعی شد شوهرش به‌دلیل مشکلات مالی مدتی بود دچار افسردگی شده و چند بار نیز از تصمیم خود برای خودکشی صحبت کرده بود. با این حال، بررسی‌های کارآگاهان نشان داد حامد مشکلات مالی قابل‌توجهی نداشته و شواهدی نیز درباره افسردگی شدید او به دست نیامد. به همین دلیل، فرضیه خودکشی با تردید روبه‌رو شد و ظن مأموران به همسر وی افزایش یافت.

در ادامه تحقیقات، اظهارات یکی از شاهدان عینی مسیر پرونده را تغییر داد. این مرد در اظهاراتش گفت که لحظه حادثه متوجه صدای درگیری حامد و همسرش از داخل بالکن شده و دیده پروین پشت سر شوهرش قرار داشته و ناگهان او را به پایین هل داده است.

اعتراف پس از انکار‌های اولیه

با توجه به شهادت شاهد، پروین بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت، اما در مراحل نخست اتهام قتل شوهرش را انکار کرد. با این حال، وقتی کارآگاهان او را با شاهد عینی روبه‌رو کردند، سرانجام به قتل اعتراف کرد.

این زن در اعترافاتش گفت که پس از درگیری با شوهرش، عصبانی شده و در اوج خشم او را از بالکن به پایین هل داده است.

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نمی‌خواستم شوهرم را به قتل برسانم

پروین که به اتهام قتل شوهرش بازداشت شده، مدعی است قصد کشتن حامد را نداشته و تنها می‌خواسته با هل دادن همسرش، او را بترساند و از خود دور کند، اما این اقدام به مرگ شوهرش منجر شده است.

گفت‌و‌گو با متهم

به چه اتهامی بازداشت شدی؟

به اتهام قتل شوهرم.

چرا در ابتدا به قتل اعتراف نکردی؟

ترسیده بودم. می‌خواستم مأموران را فریب بدهم و وانمود کنم شوهرم خودش سقوط کرده، اما موفق نشدم.

با همسرت اختلاف داشتی؟

بله، البته اوایل زندگی اختلافی نداشتیم و زندگی خوبی داشتیم. شوهرم از اقوام مادری‌ام بود و ۲۲ سال قبل با هم ازدواج کردیم. آن زمان در روستا زندگی می‌کردیم و بعد برای کار به تهران آمدیم. ابتدا به‌عنوان سرایدار کار می‌کردیم و مشکلی با هم نداشتیم، اما به‌تدریج اختلاف‌هایمان شروع شد. شوهرم مرا حتی مقابل بچه‌هایمان که بزرگ شده بودند، کتک می‌زد.

از روز حادثه بگو، چه اتفاقی افتاد؟

حدود پنج ماه قبل، کافه‌ای در نزدیکی خانه‌مان راه انداختیم. فقط صبحانه می‌دادیم و شوهرم کافه را اداره می‌کرد و من هم به او کمک می‌کردم. شب قبل از حادثه، به‌خاطر همان اختلاف‌های قبلی مرا کتک زد. صبح روز بعد به کافه رفت و آنجا را باز کرد. من هم برای کمک رفتم، اما دوباره مرا کتک زد. به خانه برگشتم و وقتی او هم به خانه آمد، باز به جانم افتاد و آن‌قدر کتکم زد که بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، دوباره با لگد مرا زد. خیلی عصبانی شده بودم. وقتی به بالکن رفت، او را هل دادم، اما اصلاً قصد کشتنش را نداشتم.

چرا از او طلاق نگرفتی؟

بار‌ها درخواست طلاق دادم، اما قبول نمی‌کرد. از طرفی دوست نداشتم به خانه پدری‌ام برگردم، چون نگران حرف و حدیث‌های بعدی بودم و نمی‌خواستم خانواده‌ام به‌خاطر این موضوع تحت فشار قرار بگیرند.

الان با توجه به قتل شوهرت در انتظار قصاص هستی؟

بله، فکر می‌کردم باید قصاص شوم و منتظر اجرای حکم بودم، اما مادرشوهرم که از وضعیت زندگی من خبر داشت و می‌دانست قصد کشتن شوهرم را نداشتم، مرا بخشید و رضایت داد.

حرف آخر؟

خیلی پشیمانم. همیشه عذاب‌وجدان دارم و از اتفاقی که افتاده، ناراحتم. کاش آن روز خودم را کنترل می‌کردم و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.