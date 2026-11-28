جوان آنلاین: مرد معتادی که دختر معلول ۱۰ ساله‌اش را به قتل رسانده و پس از جنایت متواری شده، پس از چند روز سرگردانی در پاتوق معتادان شناسایی و بازداشت شد. این مرد در بازجویی‌ها به قتل دخترش اعتراف کرد و مدعی شد نگهداری از او برایش دشوار بوده است.

چند روز قبل، زنی سراسیمه با مرکز فوریت‌های پلیسی و اورژانس تماس گرفت و برای نجات جان دختر ۱۰ ساله‌اش درخواست کمک کرد. دقایقی بعد، مأموران پلیس و امدادگران اورژانس راهی محل شدند، اما با پیکر بی‌جان دختری به نام آیلار روبه‌رو شدند که به طرز مشکوکی جان باخته بود.

مادر آیلار در توضیح ماجرا گفت: «شوهرم اعتیاد داشت و به همین دلیل از او جدا شدم. دخترم که دچار معلولیت بود، با پدرش زندگی می‌کرد و من هر چند روز یک‌بار به او سر می‌زدم. چند روزی بود از دخترم خبر نداشتم تا اینکه برای دیدنش به خانه همسر سابقم رفتم، اما با جسد او روبه‌رو شدم. از پدرش هم خبری نبود.»

فرار پدر پس از جنایت

با اعلام خبر مرگ مشکوک دختر ۱۰ ساله، بازپرس جنایی دستور بررسی موضوع را صادر کرد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌های اولیه پزشکی قانونی نشان داد آیلار بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن جان باخته و به قتل رسیده است.

از سوی دیگر، تحقیقات نشان داد پدر دختر پس از حادثه ناپدید شده است. به این ترتیب، مرد معتاد به‌عنوان مظنون اصلی پرونده تحت تعقیب قرار گرفت تا اینکه کارآگاهان روز گذشته او را در یکی از پاتوق‌های معتادان شناسایی و دستگیر کردند.

اعتراف به قتل دختر ۱۰ ساله

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی، در جریان بازجویی‌ها به قتل دخترش اعتراف کرد و درباره انگیزه خود گفت: «دخترم معلول بود و نگهداری از او برایم سخت شده بود. مشکلات زیادی داشتم و توانایی تأمین هزینه‌های نگهداری از او را نداشتم.»

این مرد در ادامه گفت: «روز حادثه بر سر همین موضوع با دخترم درگیر شدم و در جریان درگیری او را به قتل رساندم. بعد از حادثه ترسیدم و فرار کردم. چند روزی در پاتوق‌های معتادان سرگردان بودم تا اینکه مأموران دستگیرم کردند.»

با اعتراف متهم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ تحقیقات خود را برای روشن شدن جزئیات این جنایت و بررسی اظهارات پدر آیلار ادامه دادند. پیکر دختر ۱۰ ساله نیز برای انجام معاینات تخصصی و بررسی‌های تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.