معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مرحله اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۵ در آذرماه خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی با اعلام این خبر اظهار کرد: به لطف خداوند متعال، امسال مرحله اول پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۵ امشب پرداخت می‌شود.

وی افزود: بازنشستگان قطعی سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۲ مهرماه، مشمول این مرحله از پرداخت پاداش پایان خدمت هستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به روند پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار پاداش پایان خدمت فرهنگیان در دی‌ماه پرداخت شد.