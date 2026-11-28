داشتن نور کافی هنگام رانندگی در شب و هنگام غروب یکی از اصول مهمی است که همواره پلیس راهور به آن توجه داشته، به طوری که هرگونه اختلال در این سیستم علاوه بر جریمه شدن راننده بی‌توجه می‌تواند به توقیف خودرو تا زمان رفع آن منجر شود، اما نکته‌ای که باید در خصوص برخی از وسایل نقلیه، خصوصاً موتورسیکلت مورد توجه قرار گیرد، روشنی چراغ جلو هنگام تردد در روز است تا عابران و خودرو‌های مقابل به راحتی آن را مشاهده کنند. همواره شاهدیم موتورسیکلت‌ها به دلایل خاموش بودن چراغ‌ها یا نقص سیستم روشنایی و دیده نشدن موجب بروز حادثه برای خود یا دیگران شده‌اند. از آنجا که این وسیله حمل‌ونقل در این روز‌ها به دلیل شلوغی خیابان‌ها و ترافیک شدید طرفداران بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین برای بهتر دیده شدن از سوی رانندگان و عابران نیاز است همواره چراغ جلوی آن روشن باشد.

به گفته کارشناسان پلیس راهور فراجا، روشن بودن چراغ‌ها در روز می‌تواند باعث افزایش دید موتورسیکلت برای سایر کاربران راه شود و نقش مؤثری در کاهش حوادث ناشی از عدم رؤیت موتورسوار توسط خودرو‌های عبوری و عابران دارد.

البته در این میان باید به سه نکته علمی در خصوص دلیل اجبار به روشن بودن چراغ‌ها در روز از سوی پلیس توجه کرد، نکته اول مقابله با کوری ادراکی، چراکه رانندگان خودرو معمولاً در ترافیک به دنبال وسایل بزرگ‌تر شبیه خودشان می‌گردند. به این وضعیت «کوری ادراکی» می‌گویند. چراغی که در روز روشن است، این کوری ادراکی را کنار می‌زند و باعث می‌شود موتورسیکلت به‌عنوان یک منبع نور سریع‌تر در مغز پردازش و دیده شود.

نکته دوم، آسان کردن تشخیص فاصله و سرعت به‌ویژه در چهارراه‌هاست، چراکه هنگام ورود از خیابان فرعی به جاده اصلی یا برای وسایلی که خط عوض می‌کنند، تشخیص فاصله و سرعت موتورسیکلت روبه‌رو می‌تواند سخت باشد. چراغ روشن موقعیت و سرعت نزدیک شدن موتورسیکلت را خیلی روشن‌تر نشان می‌دهد؛ و نکته سوم باید به مسئله آینه و نقطه کور اشاره کرد. موتورسیکلت‌هایی که در آینه‌های کناری یا نقطه کور رانندگان خودرو می‌مانند، یکی از بزرگ‌ترین خطر‌های تصادف را می‌سازند. نور بازتابیده از چراغ در آینه عقب یا کناری راننده برق لحظه‌ای ایجاد می‌کند و هشدار حیاتی می‌دهد که در آن نقطه وسیله‌ای هست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد روشن بودن چراغ‌ها در روز در بیشتر کشور‌های اروپایی اجباری است، به‌طور مثال در کشور ترکیه هر موتورسوار در ترافیک، حتی وقتی هوا روشن است باید چراغ جلو را دائماً روشن نگه دارد، این فقط یک توصیه نیست، یک الزام قانونی است؛ و این قانون شامل انواع موتورسیکلت از جمله اسکوتر می‌شود و با تکیه بر اصل «دیده شدن جان را نجات می‌دهد»، هدفش از بین بردن بزرگ‌ترین نقطه ضعف موتورسواران در ترافیک، یعنی کم‌دیدگی آنهاست.

هرچند در یکی، دو سال اخیر شرکت‌های مونتاژکننده انواع موتورسیکلت از سوی پلیس ملزم به رعایت روشن شدن چراغ‌های جلوی موتور‌های تولیدی از زمان استارت زدن یا هندل خوردن تا زمان خاموش کردن این وسیله نقلیه شدند، اما در حال حاضر اکثر این وسایل نقلیه که در سال‌های قبل مونتاژ شده‌اند، فاقد این سیستم بوده و نیاز است راکبان برای حفظ جان خود و دیگران خود را ملزم به روشن کردن چراغ‌های جلو در هنگام رانندگی کنند تا حوادث رانندگی که روشن نبودن چراغ در آن نقش مهمی دارد به حداقل ممکن برسد.