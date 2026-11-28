جوان آنلاین: سازمان آتش نشانی رژیم صهیونیستی در اطلاعیه‌ای از وقوع آتش‌سوزی در کارخانه محصولات بهداشتی (Kimberly-Clark Manufacturing Plant) واقع در منطقه صنعتی نهاریا رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش تسنیم، همچنین سخنگوی سازمان آتش‌نشانی رژیم صهیونیستی اعلام کرد به علت ناشناخته بودن و عدم توانایی نیرو‌های آتشنشانی در کنترل و غیر فعال کردن تجهیزات این مرکز، عملیات اطفاء حریق با احتیاط ویژه‌ای انجام شد تا از تماس مستقیم آب با دستگاه‌های این محل جلوگیری شود؛ زیرا نگرانی از بروز واکنش شیمیایی وجود داشت که می‌توانست منجر به انفجار و ایجاد موج خطرناک شود.

بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان مشخص شد که منشاء اصلی آتش‌سوزی، اختلال ناشناخته در یکی از بخش‌های دستگاه مرکزی بوده که با استفاده از بخار و در دما‌های بالا کار می‌کرده است.

همچنین رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند افزایش غیر عادی حوادث این چنینی و ناکارآمدی مدیران شهری در ارائه راه‌حل مناسب برای مقابله با این اختلالات، علاوه بر واکنش منفی صاحبان کسب و کار، وحشت ساکنین اطراف این منطقه را نیز در پی داشته است.