جوان آنلاین:‌دبیر هنری جشنواره ملی فیلم ایثار با تأکید بر اینکه روایت ایثار نباید به میدان جنگ محدود بماند، معتقد است که ازخودگذشتگی در خانواده و زندگی روزمره نیز از مصداق‌های این فرهنگ است. آرش زینال خیری با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی با سینماگران و مدیران هنری، آثار هنری را زبان مشترکی برای معرفی فرهنگ ایثار به مخاطبان ایران و جهان دانست. «جوان» در گفت‌و‌گو با این فیلمساز به عنوان دبیر هنری سومین دوره جشنواره فیلم ایثار به ابعاد مختلف و جزئیات این رویداد پرداخته است.

تفاوت‌های این دوره با ادوار قبلی چیست؟

جشنواره در دو دوره گذشته، تازه فعالیت خود را آغاز کرده و در حال شکل‌دادن به مسیر خود بود. در این دوره، برای نخستین بار لوگوی ثابتی برای جشنواره ایثار طراحی و رونمایی شد. همچنین در این دوره، در بخش‌های مختلف، از هنرمندان نام‌آشنای کشور به‌عنوان اعضای هیئت انتخاب دعوت کردیم و آثار را برای بررسی در اختیار این هنرمندان قرار دادیم تا آثار منتخب برای ورود به مرحله داوری مشخص شوند.

تمرکز جشنواره ایثار در فرم و محتوا بر چه مباحثی است؟

در این دوره، ان‌شاءالله میزبان چندین هنرمند و فیلمساز خارجی به‌عنوان میهمانان ویژه خواهیم بود؛ اتفاقی که در دوره‌های قبلی جشنواره تجربه نشده بود. همچنین نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌های هنر تبریز برگزار خواهد شد. امسال، هم‌زمان با برگزاری جشنواره در تبریز، فیلم‌ها در چهار استان مرزی کشور نیز اکران می‌شوند تا هنرمندان این استان‌ها بتوانند از این آثار بهره‌مند شوند. برنامه‌های دیگری نیز برای امسال در نظر گرفته شده است، از جمله اینکه جایزه ویژه شهید باکری را دوباره در جشنواره طراحی کرده‌ایم. از این پس، این جایزه به هنرمندی اهدا خواهد شد که از نگاه هیئت داوران، شایستگی ویژه‌ای برای دریافت آن داشته باشد. در دوره‌های گذشته، جوایز سیمرغ و دیپلم افتخار جشنواره ایثار را داشتیم که امسال نیز اهدا خواهند شد. در کنار این جوایز، جایزه ویژه شهید مهدی باکری نیز تقدیم برگزیده خواهد شد.

وجه تمایز جشنواره فیلم ایثار با دیگر رویداد‌های موضوعی چیست؟

جشنواره فیلم ایثار در مقایسه با دیگر جشنواره‌ها، از جمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره مقاومت و سایر جشنواره‌های ملی در حوزه فیلم کوتاه و مستند، ویژگی مفهومی خاصی دارد. می‌توان گفت ایثار مفهومی فراگیر است که می‌تواند از یک خانواده یا یک فرد آغاز شود و تا سطح ملی و جهانی گسترش یابد. ایثار از فرد آغاز می‌شود و می‌تواند به مفهومی جهانی تبدیل شود. در کشور ما و در فرهنگ و آیین دینی‌مان، ثمره نهایی ایثار، شهادت است. طبیعتاً جشنواره‌های دیگر با موضوعات متنوعی برگزار می‌شوند، اما کمتر به این نگاه انسانی و مفهوم ایثار توجه و تمرکز دارند. وجه تمایز جشنواره ما، توجه ویژه به همین مفهوم است.

نحوه پالایش و پذیرش آثار ارسالی به جشنواره چیست؟

در سومین دوره جشنواره ملی ایثار بر مفهوم واقعی ایثار، فراگیر بودن آن و معانی گوناگونی که می‌تواند در لحظه‌لحظه زندگی انسان، خانواده‌ها، استان‌ها و کشور داشته باشد، تمرکز کرده‌ایم. در واقع، توجه اصلی ما به مفهوم گسترده ایثار است. کارگاه‌های تخصصی، نشست‌هایی که برگزار می‌شوند و همچنین سیاستگذاری جشنواره، همگی در همین راستا قرار دارند.

ایثار شیوه‌ها و اشکال مختلفی دارد. هنر چه نقشی در معرفی این مفهوم ایفا می‌کند؟

من معتقدم هنر تنها زبان مشترک انسان‌ها در جهان است. اگر بتوانیم مفهوم ایثار را با زبان هنر و بر اساس برداشت انسانی و دینی خود تعریف و معرفی کنیم، می‌توانیم این مفهوم را میان مردم، اقوام و ملت‌های مختلف به اشتراک بگذاریم. به نظر من، تنها از طریق زبان هنر می‌توان درباره مفهوم ایثار با دیگران گفت‌و‌گو کرد و نشان داد که ایثار چگونه می‌تواند در هر ملیت و فرهنگ، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی باشد. این مفهوم می‌تواند در قالب‌ها و زیست‌بوم‌های گوناگون جلوه‌های متفاوتی پیدا کند. معرفی فرهنگ ایثار به مخاطب جهانی از همان تجربه‌های آشنای زندگی آغاز می‌شود. ازخودگذشتگی برای خانواده ممکن است در هر جامعه‌ای شکل متفاوتی داشته باشد، اما گذشتن از خواسته شخصی برای دیگران محدود به یک زبان یا جغرافیا نیست. هنر می‌تواند این تجربه را با جزئیات زندگی ایرانی روایت کند و در عین حال آن را برای مخاطبی بیرون از ایران نیز ملموس سازد. تولید آثار هنری در قالب فیلم از وظایف جشنواره ملی فیلم ایثار است و پرداختن به این موضوع به یک گونه یا قالب محدود نمی‌شود. فیلم کوتاه، مستند، فیلم نیمه‌بلند و سینمایی، فیلم‌نامه و نماهنگ به‌عنوان قالب‌هایی هستند که می‌توان در آنها به ایثار پرداخت.

این موضوعی تنوع قالب که به آن اشاره کردید چه پیامدی دارد؟

تنوع این قالب‌ها به روایت‌های متفاوت مجال بروز می‌دهد: یک مستند می‌تواند تجربه واقعی یک فرد یا خانواده را ثبت کند و یک فیلم داستانی می‌تواند مخاطب را با دشواری انتخابی روبه‌رو کند که شخصیت برای دیگری انجام می‌دهد. در هر دو صورت، ارزش روایت در این است که مخاطب ازخودگذشتگی را در رفتار و تصمیم آدم‌ها ببیند، نه اینکه صرفاً نام آن را بشنود.

حمایت و هدایت برندگان هر رویداد هنری زمینه‌ساز تربیت نسل بعدی هنرمندان است. جشنواره فیلم ایثار در این زمینه چه رویکرد و برنامه‌هایی دارد؟

هر رویدادی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسل بعدی هنرمندان باشد. ما نیز در برنامه‌های خود پیش‌بینی کرده‌ایم که از چند فیلم کوتاه برگزیده که در این زمینه موفق به کسب جایزه و رتبه می‌شوند، برای تولید آثارشان در سال آینده حمایت کنیم. این حمایت به فیلم‌نامه‌هایی اختصاص خواهد داشت که با موضوع جشنواره فیلم ایثار مرتبط باشند.

سرنوشت آثار برگزیده چه خواهد شد؟ آیا امکان اکران عمومی یا پخش آنها از طریق رسانه‌های دیگر، از جمله پلتفرم‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و رویداد‌های دیگر فراهم می‌شود؟

طبیعتاً بسیاری از آثاری که به جشنواره ما ارسال می‌شوند، پیش‌تر در جشنواره‌های مختلف اکران شده‌اند و در بخش مسابقه یا بخش‌های جنبی آنها حضور داشته‌اند. ما تلاش می‌کنیم با صاحبان آثاری که به بخش رقابتی جشنواره راه پیدا می‌کنند، در مرحله داوری تعامل داشته باشیم و زمینه پخش برخی از این آثار را از طریق پلتفرم‌ها و شبکه‌های تلویزیونی برای مردم عزیزمان فراهم کنیم. البته این موضوع به دلیل مسائل حقوقی و ضرورت طی‌شدن مراحل قانونی، تا حدودی زمان‌بر و دشوار خواهد بود.

ارزیابی شما از نوع نگاه فیلمسازان جوان در حوزه فرم و محتوا چیست؟

به نظر من، نسل جوان امروز پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است. با وجود فناوری‌های جدیدی که در اختیار هنرمندان قرار گرفته، فیلم‌سازان جوان همچنان دغدغه تولید آثار هنری را دارند. امیدوارم با حمایت از این فیلمسازان جوان در حوزه‌های مختلف هنری، از جمله فیلمسازی، بتوانند دغدغه‌های خود را به تصویر بکشند؛ دغدغه‌هایی که بسیاری از آنها درباره مردم، کشور، سرزمین و ایران است. امیدوارم این هنرمندان بتوانند در جشنواره‌های جهانی، هر یک به‌عنوان سفیر ایران در حوزه ایثار و فداکاری، آثار خود را به نمایش بگذارند و با زبان هنر، با مردم سراسر جهان سخن بگویند و نگاه انسانی خود را به دیگران معرفی کنند.