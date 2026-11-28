امیرخانی در ایران و بیرون از ایران به اندازه کافی شناخته شده بود و از این پس نیز بیش از گذشته شناخته خواهد شد

جوان آنلاین:‌ محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با آنا، درباره ویژگی‌هایی که موجب شد رضا امیرخانی، نویسنده فقید، در میان طیف‌های مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی محبوبیت داشته باشد، اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی‌ای که امیرخانی را ماندگار کرد، دلدادگی و علاقه‌مندی افرادی از جناح‌های مختلف به او بود. او اصرار داشت با همین هویت مستقل خود شناخته شود.

وی با اشاره به جایگاه ادبی امیرخانی افزود: امیرخانی در ادبیات داستانی صاحب سبک بود و در عین حال اصرار داشت با هویت و ویژگی‌های خاص خودش شناخته شود. او از این جهت شخصیتی متمایز داشت و همین ویژگی موجب شد مخاطبان مختلفی با او ارتباط برقرار کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شناخته‌شدن آثار امیرخانی در خارج از ایران گفت: امیرخانی در ایران و بیرون از ایران به اندازه کافی شناخته شده بود و از این پس نیز بیش از گذشته شناخته خواهد شد.

صفارهرندی با یادآوری تجربه‌های امیرخانی در سفر به افغانستان و روایت این سفر در کتاب «جانستان کابلستان» افزود که به یاد دارم در این کتاب، وقتی روایت‌های او از شهر‌های مختلف افغانستان را می‌خوانیم، با افرادی مواجه می‌شویم که وقتی امیرخانی را می‌دیدند، می‌گفتند کتاب‌هایش را خوانده‌اند و او را می‌شناسند. این اتفاق در میان نویسندگان ایرانی، به‌ویژه نویسندگان معاصر، برجستگی خاصی دارد که آوازه آثارشان از مرز‌های کشور فراتر رفته باشد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه امیرخانی شخصیتی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های کم‌نظیر بود، ابراز امیدواری کرد کسانی که در مکتب او قدم برداشته و آثار و اندیشه‌اش را پسندیده‌اند، مسیرش را ادامه دهند.

وی در پایان، مسیر محبت، تعهد و مسئولیت‌پذیری را از ویژگی‌های مهمی دانست که می‌تواند از امیرخانی به یادگار بماند و گفت امیدوار است علاقه‌مندان و شاگردان فکری او این مسیر را دنبال کنند.