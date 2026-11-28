جوان آنلاین: «قاسم العبودی»، مشاور امنیت ملی عراق، در بعدازظهر امروز ۷ آذر در تهران با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. این دیدار در جریان سفر هیئت امنیتی بلندپایه عراق به ریاست قاسم العبودی به تهران انجام شد.

سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی کشورمان در این دیدار بر اجرایی شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرز‌ها تاکید کرد.

وی افزود: عراق مستقل، مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه‌های ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشد.

رضایی با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور یادآور شد که نباید اجازه داد بیگانگان بر این همکاری‌ها تاثیر منفی بگذارند.

مشاور امنیت ملی عراق هم از پایبندی این کشور بر اجرای همه‌جانبه توافقنامه امنیتی تاکید کرد.

قاسم العبودی یادآور شد: اراده عراق اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی است و این کشور اجازه نخواهد داد که از آسمان و زمینش علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.