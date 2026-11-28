«گادی آیزنکوت» رهبر حزب یشار و مأمور تشکیل کابینه جدید در واکنش به پیشنهاد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای تشکیل دولت یکپارچه اعلام کرد که اگر حزب لیکود در این زمینه صادق است، نتانیاهو و تیمش امشب به مذاکرات مستقیم و جدی بیایند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، آیزنکوت در سخنانی اظهار کرد: اگر حزب لیکود برای یک وحدت واقعی آماده است، من نیز آماده‌ام جدیت آنها را در روز‌های آینده بررسی کنم.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اگر لیکود درباره کابینه یکپارچه صادق است، نتانیاهو را امشب به مذاکرات مستقیم دعوت می‌کنم.

آیزنکوت همچنین تصریح کرد: من نتانیاهو و تیم او را امشب به مذاکرات جدی بر اساس پیشنهادی دعوت می‌کنم که هنوز پاسخی به آن نداده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما یکشنبه گذشته یک پیشنهاد مفصل را به نتانیاهو ارائه کردیم که به مسائل اساسی درباره کابینه یکپارچه می‌پردازد، اما او تا این لحظه به آن پاسخی نداده است.

نتانیاهو ساعاتی پیش در اظهاراتی اعلام کرد: موافقت خود را با اینکه ابتدا آیزنکوت ریاست دولت یکپارچه را بر عهده بگیرد و من نخست‌وزیر جایگزین باشم، اعلام می‌کنم.

وی با ادعای این که «مسئولیتم اقتضا می‌کند با توجه به بزرگی خطر، همه‌چیز را کنار بگذارم و با تصدی این سمت از سوی آیزنکوت در مرحله اول موافقت کنم»، افزود: انتظار دارم مذاکرات جدی فوراً آغاز شود؛ مذاکراتی که با آمادگی مشابهی از سوی طرف مقابل برای مصالحه به منظور تشکیل دولت یکپارچه همراه باشد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: ما موظفیم با خطرات موجودیتی مقابله کنیم و راه این کار، متحد کردن تمامی احزابی است که اسرائیل را «دولت ملی یهودیان» می‌دانند.

در واکنش به این اظهارات نتانیاهو، «یائیر گولان» رهبر حزب دموکرات‌ها در سرزمین‌های اشغالی و از چهره‌های اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: فریبکاری و روش‌های مکارانه نتانیاهو دیگر بس است؛ وظیفه ما احترام به اراده رأی‌دهندگان و تشکیل دولت تغییر و نجات است.

«یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این پیشنهاد تصریح کرد: پیشنهاد نتانیاهو یک فریبکاری آشکار از سوی فردی کهنه‌کار است که همه شرکایش را فریب داده و تمامی توافق‌ها را نقض کرده است.

«یوسف جبارین» رئیس فهرست مشترک نیز اظهار کرد: نتانیاهو بار دیگر در حال بازتولید دروغ‌ها برای سنگ‌اندازی در مسیر تغییر کابینه است.

وی افزود: اکثریت تصمیم خود را گرفته است و این کابینه خون‌ریز و قانون‌شکن باید تغییر کند.