جوان آنلاین: مقام‌های امریکایی زمانی چنان به برتری فناوری و توان اطلاعاتی می‌بالیدند که گویی می‌توانند هر مقام ایرانی را زیر نظر بگیرند و در هر نقطه‌ای از جهان به او دسترسی داشته باشند. ترامپ در گفت‌و‌گو با NBC گفته بود «ما می‌دانیم آنها کجا هستند و می‌دانیم پهپادهایشان کجا هستند. کارخانه‌های پهپادسازی‌شان را هم می‌شناسیم.» او حتی گفته بود که امریکا تعداد موشک‌های باقی‌مانده ایران را تقریباً تا عدد دقیق می‌داند. اسکات بسنت و پیت هگسث نیز بار‌ها با لحنی تحقیرآمیز درباره زندگی مخفی مقام‌های ایرانی سخن گفته‌اند. حالا اما، گزارش‌ها از وضعیتی کم‌سابقه، شاید هم بی‌سابقه حکایت دارند: شش عضو ارشد کابینه ترامپ به دلیل نگرانی از تهدید کشوری که ۱۰ هزار کیلومتر تا واشینگتن دی‌سی فاصله دارد، هم‌زمان در اقامتگاه‌های نظامی حفاظت‌شده زندگی می‌کنند. حالا باید به آنها گفت که جوجه را آخر پاییز می‌شمارند!

تحت‌الحفظ شدن شش مقام امریکایی در اماکن نظامی، صرفاً جابه‌جایی چند مقام دولتی از خانه‌های شخصی به خانه‌های سازمانی نیست. شش نفر از چهره‌های ارشد دولت امریکا، بنا به روایتی که دیروز شبکه سی‌ان‌ان آن را منتشر کرد، ترجیح داده‌اند یا ناچار شده‌اند زندگی روزمره خود را به محدوده پایگاه‌های نظامی منتقل کنند؛ جایی با دروازه‌های کنترل‌شده، حصار‌های امنیتی و تدابیری که برای حفاظت از فرماندهان نظامی طراحی شده است. شمار مقام‌های ساکن این اقامتگاه‌ها در تازه‌ترین ارزیابی‌ها، به شش نفر افزایش یافته؛ وضعیتی که در تاریخ دولت‌های امریکا نیز کم‌سابقه ارزیابی شده است.

بسنت، نفر اول و جدید فهرست

در میان این افراد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، تازه‌ترین چهره‌ای است که خانه خود در محله جورج‌تاون واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی رفته است. او در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، علت این تصمیم را تهدید‌هایی دانست که به گفته خودش از سوی ایران متوجه او و دیگر اعضای کابینه شده است. بسنت با لحنی تهاجمی گفت: «قرار نیست مرعوب شویم» و مدعی شد تهدید‌ها نشان می‌دهد فشار اقتصادی واشینگتن بر تهران اثر گذاشته است. او دهان به دشنام گشود و ایران را به «حیوانی خطرناک و گرفتار در گوشه‌ای» تشبیه کرد، اما در همان مصاحبه تأیید کرد که به توصیه سرویس مخفی، خانه‌اش را ترک کرده است. رویترز می‌گوید که بسنت انتشار عکس هوایی خانه‌اش در وال‌استریت‌ژورنال را نیز از عوامل نگرانی امنیتی خود دانسته، در حالی که تهران هرگونه برنامه‌ریزی برای حمله به مقام‌های امریکایی یا افراد در خاک امریکا را تأیید نمی‌کند. تاد بلانش، دادستان کل امریکا، دیگر عضو این فهرست شش‌نفره است. او نیز ماه‌هاست در یک تأسیسات نظامی در محدوده واشینگتن زندگی می‌کند. فاکس‌نیوز پیش‌تر با استناد به سه منبع مطلع، انتقال او به این اقامتگاه را تأیید کرده بود؛ هرچند جزئیات تهدید‌های احتمالی علیه او و محل دقیق سکونتش علنی نشده است. نکته قابل‌توجه اینکه پیش از بلانش، پام باندی، دادستان کل سابق دولت ترامپ نیز در اقامتگاه نظامی زندگی می‌کرد.

ساکنان ردیف ژنرال‌ها

شناخته‌شده‌ترین محل تجمع این مقام‌ها، فورت مک‌نیر است؛ پایگاهی نظامی در جنوب‌غرب واشینگتن، در نزدیکی محل تلاقی رودخانه‌های پوتوماک و آناکوستیا. مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگسث، وزیر جنگ، در بخشی از این پایگاه به نام «ردیف ژنرال‌ها» ساکن‌اند؛ محله‌ای که خانه‌هایش به‌طور سنتی برای ژنرال‌ها و فرماندهان ارشد ارتش در نظر گرفته می‌شد. روبیو در گفت‌وگویی با پادکست کتی میلر، همسر استیون میلر، با صراحت از این زندگی پرده برداشت: «ما یک خانه نظامی اجاره کرده‌ایم.» او توضیح داد همسایه‌هایش عمدتاً ژنرال‌ها و نظامیان‌اند و هگسث تنها دو خانه آن‌طرف‌تر زندگی می‌کند. روبیو حتی از جزئیات عادی و تقریباً عجیب این همسایگی هم گفته است: سگ خانگی او گاهی اشتباهی وارد خانه هگسث می‌شود و گربه وزیر جنگ نیز روی ایوان خانه روبیو می‌نشیند؛ تا جایی که روبیو به گربه می‌گوید: «خانه تو دو در آن‌طرف‌تر است.» (The Katie Miller Podcast, August ۱۱, ۲۰۲۶) این روایت ساده، تصویری ملموس از زندگی وزیران ارشد امریکا در یک محله نظامی محصور به دست می‌دهد؛ جایی که همسایه‌ها به جای شهروندان عادی، فرماندهان و مقام‌های امنیتی‌اند.

استیون میلر، مشاور ارشد و رئیس دفتر کاخ سفید، نیز همراه همسر و چهار فرزندش به فورت مک‌نیر منتقل شده؛ همان جایی که هگسث و روبیو آنجا ساکن‌اند. خانواده میلر پیش‌تر در ویرجینیا زندگی می‌کردند، اما پس از تجمع معترضان مقابل خانه و انتشار برگه‌هایی حاوی نشانی محل سکونتشان، آن خانه را ترک کردند. ظاهراً دلیل اصلی انتقال میلر، کمی متفاوت است. واشینگتن‌پست در گزارشی از اعتراض باربارا وین مقابل خانه میلر نوشت که این ماجرا به نگرانی خانواده از افشای اطلاعات شخصی و تهدید‌های احتمالی دامن زده است. کاخ سفید این اتفاقات را بخشی از یک کارزار سازمان‌یافته برای تعقیب، افشای اطلاعات و تهدید خانواده میلر توصیف کرده است؛ در مقابل، وکیل معترض رفتار موکلش را اعتراض مسالمت‌آمیز دانسته است. خانه خانواده میلر نیز برای فروش عرضه شد و آنها به اقامتگاه نظامی رفتند.

الگوی دائم زندگی در حباب؟!

گزارش روز شنبه سی‌ان‌ان از شش مقام سخن می‌گوید، اما در اطلاعات منتشرشده‌ای که تاکنون قابل تأیید است، نام پنج نفر به‌روشنی آمده است: بسنت، بلانش، روبیو، هگسث و میلر. هویت نفر ششم و محل اقامت او در گزارش‌های در دسترس به‌طور روشن مشخص نشده است. هرچند فعلاً نمی‌توان نامی را با قطعیت به این فهرست افزود، ولی برخی منابع می‌گویند که دن دریسکول (Dan Driscoll)، وزیر ارتش امریکا، نفر ششم است که حدس زده می‌شود در پایگاه مشترک مایر-هندرسون هال مستقر است.

این جابه‌جایی‌ها فقط مسئله حفاظت شخصی نیست. توماس کان، مدیر مرکز مطالعات کنگره و ریاست‌جمهوری دانشگاه امریکن، به سی‌ان‌ان گفته که مقام‌های ارشد حتی پیش از انتقال به پایگاه‌ها نیز در حباب امنیتی زندگی می‌کردند و حالا «دیگر حتی در محله‌های عادی که اکثریت مردم در آن زندگی می‌کنند، ساکن نیستند». کان که از پایگاه فورت مک‌نیر بازدید کرده، آنجا را «دنیایی برای خودش» توصیف کرده است؛ محوطه‌ای محصور با فروشگاه و امکانات اختصاصی که عملاً از زندگی عادی شهر واشینگتن جداست. به این ترتیب، دولتی که با شعار بازگرداندن امنیت به واشینگتن و نمایش قدرت در پایتخت فعالیت می‌کند، بخشی از مهم‌ترین چهره‌هایش را پشت حصار‌های نظامی جای داده است. شاید این تدابیر برای حفاظت از جان مقام‌ها ضروری باشد، اما تصویری که بر جای می‌گذارد، تصویر دولتی است که هرچه بیشتر از شهروندانش فاصله می‌گیرد و برای احساس امنیت، به دروازه‌های بسته پادگان‌ها پناه می‌برد. دریا لارنس، استاد مطالعات بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه جان هاپکینز، در گفت‌و‌گو با آتلانتیک، نسبت به پیام سیاسی این جابه‌جایی‌ها هشدار داده و می‌گوید اسکان مشاوران و مقام‌های سیاسی در پایگاه‌های نظامی می‌تواند این تصور مسئله‌ساز را ایجاد کند که ارتش به یک جریان سیاسی نزدیک شده است. برخی کارشناسان می‌گویند که این مسئله، صرفاً به نگرانی‌ها از تهران محدود نیست. گزارش سی‌ان‌ان با تکیه بر ارزیابی کارشناسان می‌گوید افزایش خشونت سیاسی داخلی و تهدید‌های خارجی می‌تواند سکونت مقام‌های ارشد در مجتمع‌های نظامی را به الگویی ماندگارتر تبدیل کند؛ الگویی که لزوماً به دولت ترامپ محدود نخواهد ماند.