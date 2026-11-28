در فاصله تنها یک هفته تا پایان مهلت تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی از سوی آیزنکوت، نشانه‌هایی از نزدیک شدن مواضع احزاب بر سر تشکیل کابینه و تقسیم پست‌های وزارتی میان چهره‌های سرشناس به چشم می‌خورد. با این حال، مسیر تشکیل کابینه همچنان با موانع و اختلافات جدی روبه‌روست. نتانیاهو در تلاش است با جلب رضایت رقبای سیاسی و توافق بر سر چرخشی شدن سمت نخست‌وزیری بار دیگر حضور خود در قدرت را تضمین کند، اما مذاکرات دوجانبه در این زمینه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در سوی دیگر، احزاب مخالف نیز بر سر سهم تصدی پست‌های کلیدی به توافق نرسیده‌اند؛ اختلافاتی که در فرصت محدود باقی‌مانده می‌تواند سرنوشت تشکیل کابینه جدید را با ابهام مواجه کند.

همزمان با آخرین تلاش‌های گادی آیزنکوت برای تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، برخی گزارش‌ها از دستیابی رهبران احزاب مخالف به توافقات اولیه بر سر ترکیب دولت حکایت دارد که در صورت نهایی شدن، برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی خواهد شد.

یدیعوت آحارونوت روز شنبه در گزارشی، جزئیاتی از ترکیب احتمالی دولت گادی آیزنکوت را در صورت موفقیت تلاش‌های وی برای تشکیل کابینه فاش کرد. از این‌رو، آیزنکوت در تلاش است با شماری از احزاب مخالف ائتلاف کند تا فراکسیون او اکثریت پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) را به دست آورد و در نتیجه بتواند کابینه‌ای تشکیل دهد که به کنار رفتن بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستقر، منجر شود. آیزنکوت تا ششم دسامبر فرصت دارد کابینه جدیدی را جایگزین کابینه نتانیاهو کند. این مهلت می‌تواند ۱۴ روز تمدید شود. بر اساس نوشته یدیعوت آحارونوت، از جمله مهم‌ترین تغییرات احتمالی در صورت موفقیت آیزنکوت، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، گدعون ساعر، وزیر خارجه، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی صهیونیستی از کابینه خارج خواهند شد.

این روزنامه عبری پیش‌بینی کرد آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنو، جایگزین کاتس در وزارت جنگ شود. در مقابل، انتظار می‌رود یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها جایگزین بن‌گویر در وزارت امنیت داخلی شود. این گزارش همچنین بازگشت یائیر لاپید به سمت وزیر خارجه به جای ساعر را پیش‌بینی کرد. در ارتباط با وزارت دارایی نیز یدیعوت آحارونوت نوشت انتظار می‌رود نفتالی بنت به جای اسموتریچ این وزارتخانه را برعهده بگیرد. همچنین برخی رهبران احزاب کوچک در ائتلاف آیزنکوت نیز وزارت دادگستری و سایر پست‌ها را تصاحب خواهند کرد.

آیزنکوت جمعه شب اعلام کرد تلاش‌ها برای تشکیل «دولت وحدت ملی» با مشارکت آیزنکوت و نتانیاهو با مانع مواجه شده است. آیزنکوت نمایندگان لیکود را به وقت‌کشی و خرید زمان تا پایان مهلت تعیین‌شده برای تشکیل کابینه متهم کرد و گفت هدف آنها سوق دادن اوضاع به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام است. با این حال، مأمور تشکیل کابینه تأکید کرد در مسیر‌های دیگر پیشرفت‌هایی حاصل شده است. به گفته وی، توافق‌های ائتلافی با حزب راست‌گرای افراطی «اسرائیل بیتنو» و حزب «دموکرات‌ها» امضا شده و او همچنین با یک حزب مخالف دیگر برای دستیابی به توافق همکاری می‌کند. همچنین این احتمال مطرح است که احزاب مخالف به رهبری آیزنکوت، کابینه‌ای با مشارکت احزاب دینی افراطی (حریدی‌ها) تشکیل دهند که تا همین اواخر به اردوگاه سیاسی نتانیاهو تعلق داشتند.

تقلای نتانیاهو برای ماندن در قدرت

‌نتانیاهو همچنان تلاش می‌کند به هر قیمتی شده در قدرت باقی بماند. شبکه ۱۳ اسرائیل به نقل از مقاماتی در دفتر نخست‌وزیری اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو تصمیم دارد با گادی آیزنکوت برای دوره نخست‌وزیری به توافق برسد. بر اساس این پیشنهاد، در ابتدا به مدت دو سال، آیزنکوت بر مسند نخست‌وزیری می‌نشیند و پس از او، نتانیاهو بار دیگر به قدرت بازمی‌گردد و دو سال بعد را به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل فعالیت خواهد کرد. این در حالی است که آویگدور لیبرمن هشدار داده که بنیامین نتانیاهو ممکن است با پیشنهاد توافق نخست‌وزیری «چرخشی» به آیزنکوت، درصدد مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات برآید. در کنار اختلاف‌ها درباره ترکیب کابینه آینده، تنش‌هایی نیز بر سر تقسیم وزارتخانه‌های حساس شکل گرفته است.