معاون اجتماعی پلیس فتا نسبت به انتشار لینک‌های آلوده در پیام‌رسان شاد و خطر هک تلفن همراه و خالی شدن حساب بانکی کاربران هشدار داد.

جوان آنلاین: پیام‌رسان شاد که با هدف تسهیل آموزش مجازی و برقراری ارتباط میان دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها راه‌اندازی شده، به یکی از بستر‌های پرکاربرد ارتباطی در حوزه آموزش تبدیل شده است؛ بستری که در کنار امکانات آموزشی، مانند سایر پیام‌رسان‌ها می‌تواند مورد سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار بگیرد.

در همین راستا، انتشار لینک‌های آلوده و فریب کاربران برای کلیک روی آنها از جمله شگرد‌هایی است که می‌تواند امنیت تلفن همراه دانش‌آموزان و والدین را به خطر بیندازد. گاهی یک کلیک روی لینکی ناشناس کافی است تا بدافزاری روی تلفن همراه نصب شود و دسترسی افراد سودجو به اطلاعات و حساب‌های کاربری قربانی را فراهم کند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی نیز از پیام‌رسان شاد استفاده می‌کنند و ممکن است بدون آگاهی از مخاطرات فضای مجازی، روی لینک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود کلیک کنند؛ موضوعی که ضرورت آموزش و نظارت والدین بر فعالیت مجازی فرزندان را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر، آگاهی از اقدامات فوری پس از کلیک روی لینک آلوده نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در صورت نصب بدافزار و دسترسی هکر به تلفن همراه، سرعت عمل کاربر در قطع ارتباط اینترنتی و حذف نرم‌افزار مخرب می‌تواند در محدود کردن خسارت مؤثر باشد.

در همین زمینه، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ضمن هشدار درباره انتشار لینک‌های آلوده در پیام‌رسان شاد، به تشریح خطرات این لینک‌ها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران سایبری پرداخت.

معاون اجتماعی پلیس فتا، با هشدار نسبت به انتشار لینک‌های آلوده در پیام‌رسان شاد اظهار کرد: اگر والدین هستید، فرزند دارید و از پیام‌رسان شاد استفاده می‌کنید، حتماً هشدار‌های پلیس در این زمینه را جدی بگیرید و آن را برای دوستان و اطرافیان خود نیز ارسال کنید تا افراد بیشتری در معرض این کلاهبرداری قرار نگیرند.

وی افزود: در پیام‌رسان شاد نیز لینک‌های آلوده وجود دارد و میان کاربران دست‌به‌دست می‌شود؛ بنابراین اگر روی این لینک‌ها کلیک کنید، ممکن است بدافزاری روی تلفن همراه شما نصب شود و گوشی در اختیار هکر قرار بگیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: زمانی که تلفن همراه هک می‌شود، احتمال خالی شدن حساب بانکی، هک شدن پیام‌رسان‌ها و بروز اتفاقات ناگوار دیگری برای کاربر وجود دارد؛ ازاین‌رو به هیچ عنوان نباید روی لینک‌های ناشناس کلیک کرد.

مختاررضایی با تأکید بر ضرورت آموزش کودکان در این زمینه گفت: والدین باید این موضوع را به فرزندان خود نیز آموزش دهند؛ چراکه دانش‌آموزان ممکن است از همان مقطع ابتدایی از پیام‌رسان شاد استفاده کنند و لازم است از همان ابتدا به آنها آموزش داده شود که به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند.

وی درباره اقدامات ضروری در صورت کلیک روی لینک آلوده نیز بیان کرد: اگر روی لینکی کلیک کردید و نرم‌افزار آلوده روی تلفن همراه شما نصب شد و کنترل گوشی در اختیار هکر قرار گرفت، بلافاصله تلفن همراه را روی حالت پرواز قرار دهید و اینترنت آن را قطع کنید.

معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح کرد: پس از قطع اینترنت، نرم‌افزار آلوده‌ای را که روی تلفن همراه نصب شده است شناسایی و حتماً آن را حذف کنید و سپس اقدامات بعدی را برای مقابله با این موضوع انجام دهید.

مختاررضایی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت راهنمایی و پیگیری این موارد با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا ارتباط برقرار کنند؛ همچنین سایت پلیس فتا به نشانی cyberpolice.gov.ir در دسترس کاربران است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت از خانواده‌ها در فضای مجازی گفت: به امید امنیت خانواده ما در فضای مجازی.