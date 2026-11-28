در هر جنگی، بخشی از قدرت تصمیم‌گیری به مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محاسبات عملیاتی وابسته است: ارزیابی از توان طرف مقابل، برآورد هزینه و فایده تشدید درگیری، امکان کنترل مسیر‌های راهبردی و تصور از اینکه فشار نظامی چگونه به امتیاز سیاسی تبدیل می‌شود. مسئله واشینگتن در تقابل با تهران، صرفاً ناکامی و شکست در جنگ رمضان یا دشواری دستیابی به توافق نیست؛ مسئله مشترک پنتاگون و کاخ سفید آن است که بخشی از ثوابت و مفروضات راهبردی در میدان نبرد با ایران، اعتبار خود را از دست داده‌اند، بی‌آنکه کاخ سفید و پنتاگون بتوانند چارچوب جایگزینی برای آنها بسازند. محاصره دریایی و حملات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی، در تصور اولیه دشمنان می‌توانستند ابزار‌هایی برای واداشتن ایران به عقب‌نشینی یا فراهم‌کردن زمینه توافقی یک‌طرفه (به سود امریکا) باشند، اما هنگامی که اجرای چنین سیاست‌هایی با هزینه کنترل تنگه هرمز، با احتمال پاسخگویی ایران و خطر گسترش جنگ روبه‌رو می‌شود، دیگر نمی‌توان آنها را اهرم‌هایی کم‌هزینه و قابل‌مهار دانست. اینجاست که یک پیش‌فرض محوری، یعنی امکان اعمال فشار شدید بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب با استناد به تحولات میدان ابطال می‌شود. کارشناسان شورای آتلانتیک نیز با هشدار درباره پیامد‌های محاصره و تشدید نظامی، بر این نکته انگشت می‌گذارند که قدرت نظامی، بدون چشم‌انداز سیاسی روشن، به‌تنهایی اهداف واشینگتن را محقق نمی‌کند.

با این حال، ابطال یک پیش‌فرض به‌خودی‌خود راهبرد تازه‌ای پدید نمی‌آورد. جایگزینی آن به بازنگری در اهداف، ابزارها، برآورد توان ایران و محاسبه هزینه‌های اقتصادی و نظامی نیاز دارد. اما دولت ترامپ در وضعیتی دشوار گرفتار شده است؛ از یک سو نمی‌تواند به‌آسانی مفروضاتی را که مبنای تصمیم‌هایش بوده‌اند کنار بگذارد و محاسبات عملیاتی خود را از نو تنظیم کند و از سوی دیگر، پذیرش رسمی شکست آن مفروضات، می‌تواند به معنای اعتراف به محدودیت قدرت امریکا و کاهش اعتبار تهدید‌های بعدی باشد. به این ترتیب، واشینگتن نه توان کافی برای بازتعریف قواعد بازی دارد و نه آمادگی سیاسی لازم برای اعلام اینکه قواعد پیشین دیگر کار نمی‌کنند!

این دوگانگی، استیصال راهبردی امریکا را تشدید می‌کند. از دید برخی تئوریسین‌های وابسته به کاخ سفید، توافق محدود با ایران از جمله مسیر‌هایی است که می‌تواند بخشی از هزینه‌های شکست واشینگتن را پوشش دهد، اما جمهوری اسلامی ایران هرگز پذیرای توافقی صوری و یک‌طرفه نیست که موجب نجات امریکا از بحران کنونی شود! این واقعیت، با تصویری که دولت ترامپ از فشار حداکثری و توان تحمیل اراده امریکا ساخته، تعارض پیدا می‌کند. در سوی دیگر، تداوم جنگ ممکن است هزینه‌ها را افزایش دهد و بحران‌های داخلی در امریکا را تشدید کند، بی‌آنکه نتیجه سیاسی روشنی به همراه آورد. نقطه شکست واشینگتن دقیقاً همین‌جاست؛ جایی که ابزار‌های فشار دیگر تضمین‌کننده نتیجه نیستند، اما عقب‌نشینی از آنها نیز پرهزینه به نظر می‌رسد. ترامپ حتی قادر نیست مختصات این نقطه را به‌روشنی ترسیم کند، زیرا ترسیم آن مستلزم پذیرش محدودیت‌هایی است که روایت سیاسی دولتش بر انکار آنها استوار شده است. حاصل، نه راهبردی منسجم برای تشدید است و نه طرحی روشن برای خروج از بحران، بلکه وضعیتی معلق میان تهدید، فرسایش و توافقی است که دستیابی به آن نیازمند بازنگری در همان مفروضاتی است که واشینگتن هنوز حاضر به کنارگذاشتن‌شان نیست!