جوان آنلاین: تداوم انتقاد‌ها از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رویکرد سیاسی رافائل گروسی، در کنار تجربه جنگ ۱۲ روزه و پیامد‌های امنیتی همکاری‌های نظارتی، مطالبه بازنگری در مناسبات هسته‌ای ایران با این نهاد بین‌المللی را از محافل سیاسی به جامعه علمی کشور نیز گسترش داده است؛ مطالبه‌ای که اکنون با طرح موضوع قطع تعامل با مدیرکل آژانس، بررسی خروج از NPT و بازنگری در دکترین هسته‌ای، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به‌ویژه شخص رافائل گروسی، از طرق مختلف، چون تهیه گزارش‌های جانبدارانه به نفع مواضع امریکا، فراهم کردن مبنای صدور قطعنامه در شورای حکام و ایجاد فضای سیاسی و حقوقی علیه برنامه هسته‌ای ایران با وجود حسن نیت ایران و شدیدترین نظارت‌ها و همچنین جاسوسی برای دشمنان به شکل‌گیری زمینه‌های سیاسی حمله نظامی امریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کمک کردند. پس از جنگ ۱۲روزه، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طرح موضوع خروج از NPT، زمینه بازنگری در چارچوب تعاملات هسته‌ای ایران با نهاد‌های بین‌المللی را فراهم کرد. در پی آن، خروج از ان‌پی‌تی و تغییر دکترین هسته‌ای به عنوان واکنش اولیه به رفتار خصمانه آژانس و شخص گروسی در مورد پرونده سراسر راستی‌آزمایی حداکثری ایران شتاب گرفته است.

در این راستا، محسن رضایی، با اشاره به احتمال وقوع جنگ مجدد، ضرورت بررسی حفظ یا تغییر دکترین هسته‌ای سابق را مطرح کرد. همچنین، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه بازنگری در این دکترین را نتیجه تجربه بدعهدی امریکا دانست و اظهار داشت که بیش از ۷۰ درصد مردم از این تغییر حمایت می‌کنند. همچنین مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای در آبان ماه بررسی خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی با هدف تقویت بازدارندگی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مطالبه‌ای عمومی توصیف کرد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز چندی پیش اعلام کرد طرح خروج از NPT آماده است و در صورت جمع‌بندی نهایی کشور، مجلس می‌تواند آن را در کوتاه‌ترین زمان به تصویب برساند. همچنین مجلس به پیشنهاد سازمان بسیج اساتید، طرح دوفوریتی خروج خودکار از ان‌پی‌تی را ثبت کرد. در آخرین واکنش‌ها روز گذشته، محمودرضا آقامیری، دانشمند هسته‌ای و رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به لزوم بازنگری در همکاری با آژانس و شخص گروسی گفت: «ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی بحث ان‌پی‌تی و دیگری بازرسی‌هایی که در حال حاضر در چارچوب این معاهده انجام می‌شود. متأسفانه آقای گروسی در عمل دچار سیاسی‌کاری شده است و در حال حاضر، اقدامات و رویکرد‌های آژانس ما را به سمتی سوق می‌دهد که ناگزیر به بازنگری در این روند شویم.»

وی دلیل این امر را جاسوسی آژانس معرفی کرد و ادامه داد: «اگر قرار باشد ان‌پی‌تی زمینه‌ساز جاسوسی در مراکز هسته‌ای کشور شود و فعالیت‌های دانشمندان و اساتید ما را تحت‌تأثیر قرار دهد، طبیعتاً باید در این زمینه تجدیدنظر کنیم.» وی تأکید کرد که نخستین گام برای تحقق این موضوع، باید قطع ارتباطات و تعاملاتی با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گروسی باشد. پیش از این، جامعه علمی کشور و تشکل‌های دانشجویی نیز خواستار خروج از NPT و تغییر در دکترین هسته‌ای کشور شده بودند. در همین رابطه، بیش از ۵۰۰ استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور، با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان «لزوم بازنگری در دکترین هسته‌ای»، پیشنهاد‌هایی از جمله بازنگری در همکاری با آژانس و بررسی خروج از NPT مطرح کرده و بر ضرورت پیوند دکترین هسته‌ای با دکترین دفاعی و حکمرانی علم و فناوری تأکید کردند. تشکل‌های دانشگاهی همچون بسیج دانشجویی و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز در نامه‌ای خطاب به سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با انتقاد از تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، خواستار بازنگری جدی در دکترین هسته‌ای و نظامی کشور، حرکت به سمت بازدارندگی حداکثری و بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT شدند.