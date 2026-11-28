جوان آنلاین: «پرامیلا جایاپال» (Pramila Jayapal)، نماینده کنگره آمریکا در مصاحبه‌ای با فرانس ۲۴ اعلام کرد: باید به جنگ علیه ایران پایان دهیم.

به گزارش مهر، نماینده کنگره آمریکا در این مصاحبه افزود: جنگ با ایران به شدت نامحبوب است و یکی از دلایل اصلی شکست دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات (میان دوره‌ای کنگره) اخیر محسوب می‌شود. درگیری با ایران خودکشی سیاسی برای جمهوری‌خواهان خواهد بود.

«پرامیلا جایاپال» اضافه کرد: قبل از صدور مجوز برای ادامه تأمین بودجه، یا بودجه جنگ ایران را قطع می‌کنیم یا به توافق می‌رسیم. سئوال مطرح این است که در دسامبر باید بودجه را قطع کنیم یا در ژانویه؟ بودجه پنتاگون خیلی زیاد است و نمی‌توانیم آن را افزایش دهیم.