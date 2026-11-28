جوان آنلاین: هم‌زمان با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه برای مقابله با هرگونه تهدید و شرارت علیه امنیت ملی، منافع حیاتی و حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح، با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح تصریح کرد که مبدأ هرگونه تهدید علیه ایران در هر نقطه از جهان، هدف مشروع خواهد بود.

سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، نوشته است: امروز، در شرایطی که نظم امنیتی منطقه با تحولات پیچیده و تقابل فزاینده قدرت‌های فرامنطقه‌ای مواجه است و خلیج فارس، تنگه راهبردی هرمز و دریای عمان جایگاهی تعیین‌کننده در امنیت و اقتصاد جهانی دارند، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران با دو بال قدرتمند خود در ارتش غیرتمند و سپاه مقتدر و اتکا به تجارب ارزشمند دفاع مقدس، سرمایه انسانی مؤمن و متخصص و ظرفیت‌های روزافزون دفاعی و عملیاتی، همچنان یکی از ارکان اصلی صیانت از حاکمیت دریایی و پاسداری از منافع ملی کشور به شمار می‌رود. بی‌تردید، هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام راهبردی میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای برجسته از وحدت و یکپارچگی نیرو‌های مسلح و پشتوانه‌ای مستحکم برای تأمین امنیت پایدار در پهنه‌های آبی پیرامونی کشور است. این هم‌افزایی، ضمن ارتقای ظرفیت‌های بازدارندگی و تقویت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، پیام روشنی از عزم و اراده ملت ایران برای صیانت از حاکمیت، امنیت و حقوق قانونی خود به قدرت‌های مداخله‌گر و تهدیدکنندگان امنیت منطقه به ویژه در میانه جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی مخابره می‌کند. نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه، با برخورداری از آمادگی همه‌جانبه و مجهز بودن به روحیه انقلابی، دانش بومی و تجارب ارزشمند عملیاتی، تحت تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا، همان گونه که در این روز‌های حساس از تاریخ این سرزمین به دشمن امریکایی- صهیونی با هدف قرار دادن دارایی‌های نظامی و رزمی آن در منطقه به ویژه در نبرد هرمز نشان داده‌اند و ناوگان دریایی غارتگر و قاچاقچی او را به آرایش و تماشاگری محض در آب‌های دوردست اقیانوسی تبدیل کرده‌اند، آماده هستند با حفظ هوشیاری و انسجام، در برابر هرگونه تهدید و شرارت علیه امنیت ملی، منافع حیاتی و حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران، متناسب با شرایط و مقتضیات، مقتدرانه ایفای نقش کنند.

در بخش دیگری از این پیام، با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان، رزمندگان و شهدای سرافراز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اول، دوم و سوم، به‌ویژه شهدای ناو دنا که در حمله جنایتکارانه ارتش تروریستی امریکا در سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، از مجاهدت‌های دریادلان ارتش و تلاش‌های فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان قدردانی شده است.

مصمم به تنبیه متجاوز هستیم

امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش هم در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش نوشت: این نیروی توانمند نشان داد که ایران عزیز، با اقتدار درون‌زا و قدرت داخلی قادر است با تحرکات دشمن، چنان قاطعانه برخورد کند که به مدت ۹ ماه جرئت نزدیک شدن به حیطه تحت حفاظت آن در شمال اقیانوس هند و دریای عمان نداشته باشد و با نقش‌آفرینی مؤثر این نیرو در دفاع جانانه از تمامیت ارضی، آبادسازی سواحل کشور، مشارکت در توسعه دریامحور و تأمین خطوط مواصلاتی کشور عزیزمان، توسعه دیپلماسی دفاعی مبتنی بر قدرت دریایی ایران محقق شود.

حاتمی اضافه کرده است: امروز نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سایر نیرو‌های مسلح مقتدر، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) پنجه در پنجه مستکبران عالم افکنده و ضعف و استیصال دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان نمایان ساخته و تلخی شکست‌های مکرر را در عرصه دریا، به دشمن چشانده‌است. فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از این پیام تأکید کرده است: نیروی دریایی راهبردی ارتش، در پیشگاه رهبر رشید انقلاب و ملت عزیز، خود را موظف به توسعه قدرت دریایی ایران و تنبیه سخت دشمن متجاوز می‌داند و مصمم است تا انتقام شهدا، به ویژه دلاورمردان دنا و جماران را نستاند، از پای ننشیند.

مبدأ تهدید علیه ایران در هر نقطه از دنیا، هدف مشروع

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اسناد جنگ تحمیلی دوم و سوم با اشاره به تحولات و رخداد‌های جهانی در جریان دفاع مقدس کنونی در سخنانی گفت: امروز دیگر امریکا قدرت اول جهان نیست، بلکه مقاومت الهی و تحسین‌برانگیز امت مبعوث‌شده در رکاب ولی امر مسلمین توانسته است جایگاه جدیدی برای ایران اسلامی در هندسه قدرت جهانی تعریف کند.

وی اضافه کرد: اینکه ترامپ با تهدید برای ما زمان تعیین می‌کند، به این معنا است که مشاعر خود را از دست داده است، چراکه هیچ وقت اقدامات و سخنان او برای ما تعیین کننده نبوده و دارای اهمیت نیست. حیدری با بیان اینکه نیرو‌های مسلح ایران اسلامی در آمادگی کامل هستند، تصریح کرد: در صورتی که دشمن دست از پا خطا کند و شرارتی علیه کشورمان انجام دهد، از هر مبدأیی که تهدیدی علیه ما از هر کشور دنیا شکل بگیرد، برای ما هدف مشروع خواهد بود و آن مبدأ مورد هدف قرار خواهد گرفت. امیر حیدری تأکید کرد: امروز جهانیان می‌دانند امنیت و قدرت جهانی که امریکا خود را سردمدار آن می‌دانست، با شکل‌گیری هندسه جدیدی از قدرت در جهان مواجه شده است که ایران اسلامی بخشی از آن را به خود اختصاص داده است. مقاومت ملت ما موجب شده است دنیا جایگاه ویژه‌ای برای ایران در معادلات قدرت قائل شود. وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بی‌بدیل، بی‌نظیر و تأثیرگذار بر جهان است؛ این تأثیرگذاری ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و گلوگاه آن نیز تنگه هرمز است که امروز با تدبیر و اقتدار رزمندگان اسلام در رکاب ولی امر مسلمین بسته شده است.

جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح درباره شکست امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ترکیبی علیه ایران، گفت: امریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به‌عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای، شکست مفتضحانه‌ای از ایران اسلامی دریافت کردند. آنها به‌زعم خود با همراهی برخی کشور‌های منطقه، جنگ ترکیبی را بر ما تحمیل کردند؛ اما دنیا شاهد است که شکست فاحشی متوجه خودشان شد. امیر حیدری با اشاره به ابعاد سیاسی این شکست، اظهار کرد: در عرصه سیاسی، همه دنیا شاهد بودند که نه حزب حاکم امریکا توانست در مراجعه به آرای عمومی مردم کشورش حمایت لازم را به دست آورد و نه حزب حاکم رژیم صهیونیستی. هر دو از نظر سیاسی با شکست مواجه شدند و این به معنای نه گفتن ملت‌های این کشور‌ها به تدابیر و راهبرد‌های سردمدارانشان است. وی با بیان اینکه این شکست در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز قابل مشاهده است، افزود: دشمنان جنگ ترکیبی را با هدف وارد کردن شکست اقتصادی به ایران طراحی کرده بودند؛ اما امروز خودشان گرفتار پیامد‌های آن شده‌اند.

جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح یادآور شد: با وجود تبلیغات گسترده، ذخایر نفتی آنها تخلیه شده و قیمت نفت نیز در سطح مورد علاقه آنان نیست. اقتصاد جهان با حادثه‌ای بزرگ روبه‌رو شده که ریشه آن در خلیج فارس است و البته این وضعیت به تدابیر و محاسبات غلط کسانی بازمی‌گردد که این جنگ را بر ما تحمیل کردند. امیرحیدری با اشاره به توانمندی ایران در اتکا به ظرفیت‌های داخلی، بیان کرد: به دنیا و ملت عزیزمان ثابت شد که باید بر کلمات الهی امام شهیدمان، به‌ویژه تأکید ایشان بر روی پای خود ایستادن، سرمایه‌گذاری کنیم. اگر امروز در برابر دو قدرت هسته‌ای و کشور‌های منطقه به پیروزی قاطع رسیدیم، این موفقیت به دلیل وارد کردن سلاح و تجهیزات از خارج از کشور نبود، بلکه نتیجه توجه به تولیدات داخلی و ایستادن بر پای خودمان بود. وی در بخشی از سخنان خود از عوامل طراحی، پشتیبانی و ارائه محتوای نمایشگاه قدردانی و خاطرنشان کرد: کار بسیار هوشمندانه، بموقع و تحسین‌برانگیزی انجام شده است. البته از مدیریت آن انتظار می‌رود که چنین کار‌های خوب، بکر، دست اول و مبتنی بر فناوری‌های روز را در معرض دید مردم قرار دهند و برای تاریخ کشور به یادگار بگذارند تا نسل‌های آینده بتوانند از این تاریخ‌نگاری که با بهره‌گیری از فناوری‌های روز تهیه شده است، بهتر استفاده کنند.

انتقام شهدای دریا عهدی که با خون بسته‌ایم

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هم در پیامی به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، این روز را تبریک گفت.

سردار سرتیپ پاسدار علی عظمایی، در این پیام نوشته است: «سلام بر شهیدان ناو‌های جوشن، سهند، سبلان و دنا؛ و سلام بر هم‌رزمانم در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که در جنگ تحمیلی سوم جانانه دفاع کردند و مایه افتخار ملت شدند. دشمن ظالم و مستکبر بداند که گرفتن انتقام شهدای عرصه دریا عهدی است که با برادرانمان در نیروی دریایی ارتش، با خون بسته‌ایم. هفتم آذر بر شما دریادلان قهرمان و خانواده‌های محترمتان گرامی باد.»