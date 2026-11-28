جوان آنلاین: روزنامه معاریو در گزارشی اعلام کرد که یک مجری جمهوری آذربایجان در پخش مستقیم برنامه خود ترکیه را به رفتاری منافقانه در قبال اسرائیل متهم و از همکاری اقتصادی بین دو طرف انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است: مجری شبکه «مدیا ترک» جمهوری آذربایجان، در جریان پخش زنده، حمله‌ای تند و شدید به ترکیه کرد و رسانه‌ها و اعضای مخالفان در آنکارا را به دورویی در موضع‌گیری خود در قبال اسرائیل و جمهوری آذربایجان متهم کرد.

این مجری در اظهاراتش به انتقاد‌های مطرح‌شده در ترکیه از روابط باکو با تل آویو پرداخت و تناقض‌های موجود در سیاست آنکارا را آشکار کرد.

این مجری با لحنی سرزنش‌آمیز گفت: «برادران عزیز، زمانی که اسرائیل، جایی که شما آن را دشمن خود می‌دانید، برای کمک به شما شتافت، در‌های خود را به روی آن کاملاً گشودید».

او خاطرنشان کرد که اسرائیل از نخستین طرف‌هایی بود که پس از زلزله ویرانگر فوریه ۲۰۲۳ که خسارات گسترده‌ای به بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های ترکیه وارد کرد، برای ارسال کمک‌های امدادی اقدام کرد. وی پرسید: «اگر شما دشمن اسرائیل هستید و آن را ملتی نفرین‌شده می‌نامید، پس چرا در‌های خود را به روی آن گشودید»؟

این مجری سپس به گستردگی روابط اقتصادی میان دو طرف اشاره کرد و پرسید: «ترکیه از نظر همکاری اقتصادی با اسرائیل در رتبه پنجم جهان قرار دارد. پس چگونه با پولی که از اسرائیل دریافت می‌کنید، فرزندانتان را غذا می‌دهید؟ آیا این به معنای آن نیست که از دست دشمن خود نان می‌خورید»؟ این مجری همچنین افزود گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نفتی که ترکیه خریداری می‌کند، در نهایت به اسرائیل فروخته می‌شود.

وی در کنار انتقاد‌های تند خود تأکید کرد که اتحاد میان دو طرف همچنان مستحکم است و گفت: «صرف‌نظر از آنچه رسانه‌های ترکیه می‌گویند، برادری میان جمهوری آذربایجان و ترکیه، پایدار و تزلزل‌ناپذیر است».

به زعم معاریو: این اظهارات نشان‌دهنده تنش‌هایی غیرمعمول در گفتمان عمومی میان دو متحد نزدیک است؛ دو کشوری که اغلب رابطه خود را با عبارت «دو کشور یک ملت» توصیف می‌کنند. با وجود آنکه ترکیه در مه ۲۰۲۴ اعلام کرد در پی جنگ غزه، تجارت مستقیم با اسرائیل را به حالت تعلیق درمی‌آورد، داده‌های تجاری منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ترکیه در سال ۲۰۲۴ همچنان پنجمین تأمین‌کننده بزرگ اسرائیل بوده و صادرات آن به این رژیم به ۲.۸۶ میلیارد دلار رسیده است.

این درحالی است که به اعتراف تل‌آویو، جمهوری آذربایجان مشارکتی راهبردی و عمیق با اسرائیل دارد که شامل خرید تجهیزات دفاعی و تأمین نزدیک به ۴۰ درصد از مصرف نفت خام اسرائیل از طریق خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان می‌شود؛ خط لوله‌ای که از خاک ترکیه عبور می‌کند.