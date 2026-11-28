انصارالله یمن اعلام کرد که عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۶ حمله هوایی و موشکی به مناطق غیرنظامی یمن انجام داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته با انجام ۸۶ حمله هوایی و موشکی، مناطق و تأسیسات غیرنظامی را در صنعا، پایتخت یمن، و استان‌های تعز، لحج، صعده، حجه و بیضاء هدف قرار دادند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت که این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند. همچنین حملات موشکی از منطقه نجران صورت گرفته است.

یحیی سریع بیان کرد که حملات مذکور به شهید و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تنش‌ها علیه این کشور به ۶ هزار و ۱۲۴ مورد رسیده است.