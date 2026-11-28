جوان آنلاین: روزنامه «ولت آم زونتاگ» در گزارشی نوشت: برلین قصد دارد همکاری نظامی ـ فنی خود با اوکراین را به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد و سامانه‌های ساخت این کشور را در ارتش آلمان به‌کار گیرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اسناد داخلی وزارت دفاع آلمان که این روزنامه به آنها استناد کرده است، برلین قصد دارد ۳۳۰ میلیون یورو برای تولید بیش از ۲ هزار موشک پهپادی اوکراینی «بارس» اختصاص دهد.

آلمان همچنین درصدد استفاده از سامانه مدیریت نبرد «دلتا» ساخت اوکراین است؛ یک مرکز فرماندهی دیجیتال که با استفاده از اطلاعات پهپادها، ماهواره‌ها و دیگر منابع، اطلاعات میدان نبرد را جمع‌آوری می‌کند. به نوشته این روزنامه، مربیان اوکراینی چند ماه است که آموزش نظامیان آلمانی برای استفاده از این سامانه را برعهده دارند.

بر اساس این گزارش، برلین قصد دارد حضور نیرو‌های اوکراینی دارای تجربه جنگی در برنامه‌های آموزشی ارتش آلمان را نیز افزایش دهد.

از دیگر طرح‌های موردنظر آلمان، توسعه مشترک سامانه هدایت موشک کروز «نپتون»، ادغام موشک‌های رهگیر اوکراینی در سامانه پدافند هوایی آلمان و مشارکت در توسعه پروژه دفاع موشکی «فریا» است که کی‌یف آن را پیش می‌برد.

آلمان همچنین قصد دارد از داده‌های به‌دست‌آمده در جریان جنگ اوکراین برای توسعه و کاربرد سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش خود استفاده کند.

آلمان بزرگ‌ترین حامی اوکراین در اروپا به شمار می‌رود و از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) تاکنون، بیش از ۴۵.۷ میلیارد یورو کمک غیرنظامی و حدود ۵۷.۸ میلیارد یورو کمک نظامی به کی‌یف اختصاص داده یا برای آن در نظر گرفته است.

علاوه بر کمک‌های رسمی، سازمان‌های خصوصی و عمومی آلمان نیز به‌طور مستمر محموله‌های کمک‌های بشردوستانه به اوکراین ارسال می‌کنند. بودجه آلمان برای سال ۲۰۲۷ نیز نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو کمک به اوکراین را پیش‌بینی کرده است.

روسیه بار‌ها اعلام کرده است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین، تنها به طولانی‌تر شدن جنگ منجر می‌شود.