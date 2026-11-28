سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت تأکید کرد: ترامپ کمک‌های غذایی را برای ۲ میلیون کودک قطع کرد؛ آیا برای جنگ‌های بی پایان پول داریم، اما برای سیر کردن کودکانمان پول نداریم؟

جوان آنلاین: برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ کمک‌های غذایی را از ۲ میلیون کودک دریغ کرد. اکنون او می‌خواهد ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر صرف امور نظامی کند.

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت اضافه کرد: آیا برای جنگ‌های بی پایان پول داریم، اما برای سیر کردن کودکانمان نه؟ این شرم‌آور است. به کودکان غذا بدهید. هزینه‌های نظامی را کاهش دهید.

این در حالیست که برنی سندرز پیشتر اعلام کرده بود: جنگ ویتنام و جنگ عراق بر پایه دروغ بودند و به باور من، جنگ علیه ایران هم بر پایه یک دروغ است. به جای صرف میلیارد‌ها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم. همین حالا به جنگ علیه ایران پایان بده.