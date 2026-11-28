امام راحل که در دیدار اعضای شورای فرماندهی سپاه در پنجم آذر ماه ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند، مهم‌ترین ضرورت تشکیل این نهاد مردمی را ظرفیت‌سازی برای مقابله با تهدیدات اصلی پیش روی نظام اسلامی، یعنی فزون‌خواهی و سلطه‌طلبی امریکای جنایتکار اعلام کردند و لازمه آن را هم تجهیز همه قوا برای مقابله با دشمنی دشمنان دانستند، زیرا از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، ایران مستقل و قدرتمند مهم‌ترین مانع در برابر سلطه‌طلبی‌های امریکا و متحدانش در منطقه بود.

نگاهی به کارنامه نظام اسلامی در ۴۷ ساله گذشته در مقابله با استکبار جهانی، که این روز‌ها به اوج خود رسیده است، بیانگر آن است که اتکا به تفکر، روحیه و عمل بسیجی در طول این دوران سبب شده است که دشمن نه تنها به اهداف خود دست نیابد بلکه فراگیر شدن این روحیه و تفکر و تجلی آن در ابعاد مختلف و در عرصه‌های نظامی، صنعتی و اقتصادی سبب شده است که کشور بتواند از تنگنا‌ها و گذرگاه سخت با حفظ عزت و استقلال کشور عبور کند و اکنون در اوج این تقابل توانسته است که دو قدرت بزرگ نظامی جهان را مچاله کند. این در حالی است که در همه این سال‌ها، تحریم‌های نظامی، اقتصادی و صنعتی ایران به دست امریکای جنایتکار با این هدف بود که نظام اسلامی نتواند شکل بگیرد یا به اهداف اساسی خود دست پیدا کند.

تجلی این روحیه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و دوجنگ اخیر و حضور میدانی مردم در کنار نیرو‌های مسلح توانست متجاوزان را ناکام و برای اولین بار در طول چند سده گذشته تاریخ ایران، تمامیت ارضی کشور در برابر تهاجمات دشمنان حفظ شود. پیشرفت‌های ایران در تولید تجهیزات نظامی و رسیدن به خودکفایی ارتقای توان بازدارندگی کشور در مقابله با پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین تهدیدات نظامی و امنیتی را در پی داشته و سبب شده است که این روز‌ها کارآمدی و اقتدار ایران سربلند به رخ جهانیان کشیده و خود به بستری برای گسترش تفکر انقلاب اسلامی در جهان تبدیل شود. جلوه‌ای دیگر از تجلی این روحیه، در میان دانشمندان و پژوهشگران هسته‌ای کشور سبب شده است که ایران عزیز در تمامی ابعاد متعارف صنعت هسته‌ای به خودکفایی برسد. البته همین قابلیت سبب شده است که دشمنان ملت ایران به رغم تهدید‌ها و حملات گسترده نظامی، نتوانند کوچک‌ترین خدشه‌ای به قابلیت‌ها وتوانمندی‌های ایران در این عرصه وارد کنند. دستاورد‌های ایران در عرصه‌های مختلف پزشکی، نانو تکنولوژی و سلول‌های بنیادی ابعاد دیگری از نقش بسیج به عنوان پیشران پیشرفت و ترقی ایران در عرصه‌های نوین دانش بشری است. اما این قابلیت در داخل مرز‌های ایران محصور نشده و تسری آن به دیگر ملل، زمینه‌ساز تحقق بسیج جهانی اسلام است که این روز‌ها قابلیت‌ها و کارآمدی خود را ذیل نیرو‌های جبهه مقاومت به اثبات رسانیده و فرصتی را برای ظهور ایران به عنوان یکی از ابر قدرت‌های اصلی جهان فراهم آورده است.

رهبر عزیز انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت سالگرد تأسیس بسیج در روز پنجم آذر ماه ۱۴۰۵، با اشاره به خدمات بسیج در ادوار گذشته چه در عرصه‌های جنگ تحمیلی و چه در عرصه سازندگی بر این نکته تأکید نمودند که بسیج در ادوار گذشته توانسته است در عین حل مشکلات کشور کاستی‌های نهاد‌های رسمی را جبران و فرصت‌های جدید و بدیعی برای کشور ایجاد کند و آنچه این روز‌ها در قالب بعثت مردمی تجلی یافته ناشی از نهادینه شدن این تفکر در عمق وجود مردم به رغم گذر نسلی است.

اما بدیهی است که تجربه موفق گذشته و گره گشایی بسیج از چهره نظام در عرصه‌های سخت، در شرایط کنونی و آینده نیز که تهدیدات دشمنان پیچیده‌تر، ترکیبی و فراگیرتر شده و می‌شود، مسئولیت بسیج را بسیار سنگین‌تر از گذشته می‌کند. معظم له در این پیام با تأکید بر این مهم یادآور می‌شوند که بسیج به‌مدد بسیجیان در طول حیات خود تابه‌حال کاستی‌های بسیاری از نهاد‌های رسمی و غیررسمی را جبران کرده است. حال با توجه به رشد چشمگیر بسیج در دوره بعثت مردم ایران، ظرفیت‌های بالفعل و همه کسانی‌که قلباً بسیجی محسوب می‌شوند از قبیل اصحاب میادین و خیابان‌ها و جان‌فدایان و دیگرانی که در مسیر تعالی فردی و اجتماعی، هم‌عهد با آنان هستند؛ کسانی که دل‌های آنان پایگاه‌های واقعی بسیج به‌شمار می‌رود، قدرت عظیمی را تشکیل می‌دهند که باید از جزء‌جزء آن در مسیر حل مشکلات کشور و دستیابی به فرصت‌های جدید و بدیع بهره برد و این‌گونه به شعار هر ایرانی یک بسیجی، غنای بیشتری بخشید. ایشان آنگاه نقشه راه آینده بسیج را ترسیم وخاطر نشان می‌کنند که امید است با توجه به این نکات، بسیج ایرانیان نمونه‌ای متعالی از همیاری و نصابی عالی از تحقّق مفهوم امّت و ملّت را در تاریخ این کشور ثبت نماید؛ به‌طوری‌که مبدأ ترقیات و پیشرفت‌های چشمگیر آینده بشمار آید.