ملت‌های اصیل و ریشه‌دار در بزنگاه‌های تاریخی، ظرفیت‌هایی از خود آشکار می‌کنند که در شرایط عادی کمتر مجال بروز می‌یابند. تهدید می‌تواند احساس تعلق به سرنوشت مشترک را به اراده‌ای جمعی تبدیل کند و نیرو‌های پراکنده جامعه را به میدان بیاورد. جنگ رمضان یکی از همین مقاطع برای ایران بود؛ تجربه‌ای که نشان داد پشتوانه قدرت کشور، علاوه بر توان دفاعی و ظرفیت‌های رسمی، در سرمایه انسانی و اجتماعی آن نیز ریشه دارد. اکنون مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان همبستگی و مسئولیت‌پذیری آشکارشده در آن مقطع را به نیرویی پایدار برای اداره کشور، حل مسائل و ساختن آینده تبدیل کرد؟

پاسخ به این پرسش، در بازاندیشی مأموریت بسیج جای دارد. پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، با تأکید بر «بعثت ملت بزرگ ایران»، ضرورت «تحول و تولدی جدید» در بسیج و طرح شعار «هر ایرانی، یک بسیجی»، افق تازه‌ای پیش روی این نهاد اجتماعی گشوده است. این پیام را باید دعوتی به بازتعریف نقش بسیج و بهره‌گیری از ظرفیت گسترده ملت برای پاسخ به نیاز‌های امروز و فردای ایران و ساخت تمدن بزرگ ایرانی - اسلامی دانست. اهمیتی که در شرایط تقابل مستمر، فشار اقتصادی و تحریمی، محاصره دریایی، تهدید‌های نظامی و عملیات روانی و شناختی دشمن دوچندان می‌شود؛ شرایطی که در آن انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز از مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت ملی‌اند.

یکی از دلالت‌های مهم پیام رهبری، عبور از تلقی محدود از بسیج به‌عنوان مجموعه‌ای از اعضای رسمی و توجه به ظرفیت گسترده‌تری است که در متن جامعه وجود دارد. شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» در همین چارچوب، بیانگر مسئولیت‌پذیری عمومی و مشارکت همه مردم در سرنوشت کشور است. مأموریت بسیج باید شناسایی و سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها باشد؛ از استاد دانشگاه و پژوهشگر تا کارآفرین، صنعتگر، معلم، متخصص فناوری و گروه‌های داوطلب مردمی. این توانایی‌ها زمانی به قدرت ملی تبدیل می‌شوند که مردم در شناسایی مسائل، طراحی راه‌حل‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش واقعی داشته باشند. بسیج می‌تواند حلقه اتصال این ظرفیت‌های پراکنده با اولویت‌های ملی باشد.

تأکید پیام رهبری بر پاسداشت انسجام اجتماعی و اتحاد ملت ایران، نشان می‌دهد که همبستگی ملی بخشی از زیرساخت قدرت دفاعی و امنیت پایدار کشور است. تجربه جنگ رمضان نیز آشکار کرد که احساس تعلق به سرنوشت مشترک می‌تواند گروه‌ها و قشر‌های مختلف را در دفاع از کشور به هم نزدیک کند. تداوم این همبستگی، مستلزم احترام به تفاوت دیدگاه‌ها و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌نظر به خصومت و گسست اجتماعی است. در شرایطی که عملیات شناختی بر تشدید شکاف‌ها و فرسایش اعتماد عمومی متمرکز است، بسیج باید با گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف، شنیدن مطالبات و مشارکت در حل مسائل ملموس مردم، در تقویت پیوند‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

تحقق «تحول و تولد جدید» بسیج، به بازنگری در شیوه‌های سازمان‌دهی و تعامل این نهاد با ساختار‌های حکمرانی نیاز دارد. ظرفیت مردمی زمانی اثرگذار می‌شود که مسیر روشنی برای مشارکت در حل مسائل کشور وجود داشته باشد. بسیج باید میان گروه‌های مردمی، نخبگان و دستگاه‌های مسئول پیوند عملی برقرار کند، ظرفیت‌های متناسب را گرد آورد و مسیر تبدیل ایده به اقدام را هموار سازد. در این الگو، معیار موفقیت، گسترش تشکیلات یا افزایش برنامه‌ها نیست؛ اثرگذاری در بهبود معیشت، تولید و اشتغال، پیشرفت علمی، محرومیت‌زدایی و حل مسائل محلی است. چنین رویکردی، بسیج را از نهادی با حضور اجتماعی گسترده به نیرویی مسئله‌محور و اثرگذار در پیشرفت کشور تبدیل می‌کند.

تأکید پیام رهبری بر مهربانی، تواضع، احترام به مردم، ایثار و پرهیز از تجمل، به بنیان اخلاقی مأموریت بسیج اشاره دارد. اعتماد عمومی با تبلیغ شکل نمی‌گیرد؛ حاصل تجربه مردم از رفتار نهاد‌ها و مسئولان است. از این رو، اخلاق بسیجی باید در عملکرد خود بسیجیان و مدیران متجلی باشد. نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت و فداکاری داشت، اما نسبت به دشواری‌های معیشتی و احساس بی‌عدالتی بی‌اعتنا ماند. صداقت، پاسخ‌گویی، احترام به مردم و پرهیز از امتیازطلبی، شرط تداوم اعتماد و مشارکت اجتماعی است.

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، بسیج را به رسالتی فراتر از سازمان‌دهی نیرو‌های خود فرا می‌خواند؛ سازمان‌دهی ظرفیت عظیم ملت و تبدیل آن به نیرویی پیش‌برنده در عرصه‌های دفاع، سازندگی و پیشرفت. تحقق این افق، به شبکه‌سازی توانایی‌های انسانی و تخصصی، فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی مردم در حل مسائل، پیوند میان نخبگان و گروه‌های مردمی با دستگاه‌های اجرایی و اولویت دادن به معیشت، تولید، اشتغال و انسجام ملی نیاز دارد. این همان معنای عمیق «هر ایرانی، یک بسیجی» است، یعنی هر ایرانی، سهمی در ساختن قدرت و آینده کشور داشته باشد.

رهبر انقلاب با تأکید بر «بعثت ملت بزرگ ایران» و ضرورت «تحول و تولدی جدید» در بسیج، افقی را ترسیم کرده‌اند که در آن ملت ایران، تنها مدافع سرزمین و استقلال خویش نیست، بلکه معمار آینده و پیش‌برنده حرکت تمدنی کشور نیز هست. اکنون رسالت بسیج آن است که این بعثت را به حرکتی ماندگار در متن جامعه تبدیل کند؛ حرکتی که در آن هیچ استعداد و ظرفیتی بیرون از میدان سازندگی نماند و هیچ ایرانی نسبت به سرنوشت کشور خود احساس بی‌نقشی نکند. ملتی که در روز‌های خطر، یکپارچه برای دفاع از ایران به میدان آمد، باید در روزگار ساختن نیز یکپارچه به میدان بیاید. این‌گونه است که اراده ملت به قدرت ملی، همبستگی به اقتدار و بعثت مردم به آغاز فصلی تازه در تاریخ و تمدن ایران تبدیل خواهد شد.