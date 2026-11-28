جوان آنلاین: به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: در پی از دست رفتن تعادل یکی از مسافران در حین استفاده از پله‌برقی در ایستگاه قلهک از خط ۱ متروی تهران، طی یک حادثه محدود، تعدادی از افراد در جریان سقوط ایشان آسیب دیدند که با سرعت و دقت بالای تیم‌های عملیاتی و حضور به موقع اورژانس، مصدومان به بیمارستان منتقل شدند.

هادی زند افزود: ظهر امروز در ایستگاه قلهک از خط ۱ متروی تهران، یکی از مسافران در حین استفاده از پله‌برقی، تعادل خود را از دست داد و در پی این اتفاق، تعدادی از افراد نیز در جریان سقوط ایشان دچار آسیب‌های جزئی شدند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تصریح کرد: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، با سرعت و دقت بالا، هماهنگی‌های لازم با مرکز فوریت‌های پزشکی صورت گرفت. عوامل اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و تعدادی از افراد آسیب‌دیده را جهت دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم به بیمارستان منتقل کردند.

هادی زند با تأکید بر اینکه حادثه صرفاً ناشی از از دست رفتن تعادل مسافر بوده است، اعلام کرد که تمامی تیم‌های عملیاتی در محل حاضر بودند و فرآیند امدادرسانی با سرعت کامل انجام شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان ضمن ابراز امیدواری برای سلامت مسافران، بر اهمیت رعایت نکات ایمنی توسط کاربران تأکید کرد.