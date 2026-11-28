جوان آنلاین: به نقل از ریا نووستی، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) اعلام کرد: از نشست شورای وزیران امور خارجه این سازمان در شهر لوگانو واقع در سوئیس انتظار پیشرفت نمی‌رود؛ چرا که کشور‌های اروپایی قصد ندارند سیاست روس‌ستیزانه پیشین خود را کنار بگذارند.

شورای وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا نشستی سالانه با حضور وزرای امور خارجه کشور‌های عضو این سازمان است.

امسال، این شورا در روز‌های ۳ و ۴ دسامبر در لوگانو واقع در سوئیس برگزار خواهد شد.

این در حالیست که ارنست چرنوخین، معاون مدیر اداره امنیت اطلاعات بین‌المللی وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که سیاستمداران غربی به ساختن حرفه سیاسی خود بر پایه اتهام‌های بی‌اساس علیه روسیه عادت کرده‌اند.

وی در حاشیه نهمین مجمع رسانه‌ای «آزادی روزنامه‌نگاری در بستر حقوق بشر، فناوری‌های نوین و امنیت اطلاعات بین‌المللی» در اسمولنسک به تاس گفت: روسیه به اتهاماتی که بدون ارائه شواهد مطرح می‌شوند عادت کرده است، چرا که در غرب متهم کردن روسیه ساده‌ترین کار است.