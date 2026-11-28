اختلاف دیرینه انگلیس و آرژانتین بر سر حاکمیت جزایر فالکلند (مالویناس) با تشدید رقابت بر سر منابع نفتی این منطقه، وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی، اقتصادی و حقوقی شده است.

جوان آنلاین: اد میلیبند وزیر امور خارجه و الی ریوز دادستان کل انگلیس روز شنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن استقبال از تصمیم دیوان بین‌المللی حقوق دریا‌ها مبنی بر رد درخواست آرژانتین برای توقف فعالیت‌های نفتی در آب‌های اطراف جزایر فالکلند، بار دیگر بر موضع لندن درباره حاکمیت بر این مجمع‌الجزایر تأکید کردند.

به گزارش ایرنا، این دو مقام انگلیسی نتیجه رسیدگی دیوان را نشانه موفقیت راهبرد حقوقی لندن توصیف کرده و از دولت آرژانتین خواستند به آنچه فشار‌های اقتصادی علیه جزایر فالکلند خواندند، پایان دهد.

دیوان بین‌المللی حقوق دریا‌ها مستقر در هامبورگ آلمان، امروز (شنبه) با ۱۸ رأی موافق در برابر سه رأی مخالف، درخواست آرژانتین برای صدور دستور موقت به‌منظور توقف فعالیت‌های مرتبط با توسعه میدان نفتی «سی‌لاین» در شمال جزایر فالکلند را رد کرد.

دیوان درباره این تصمیم اعلام کرد که رسیدگی به بخش مهمی از مطالبات آرژانتین مستلزم تعیین تکلیف حاکمیت ارضی بر جزایر مورد مناقشه است که خارج از حوزه صلاحیت پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا‌ها قرار دارد.

بر این اساس، تصمیم امروز به معنای تأیید حاکمیت انگلیس بر این جزایر نیست.

دولت آرژانتین از مهرماه گذشته با طرح شکایت علیه انگلیس، خواستار جلوگیری از بهره‌برداری یکجانبه از منابع نفتی آب‌های مورد مناقشه و صدور مجوز‌های جدید برای استخراج منابع طبیعی این منطقه شده بود.

بوئنوس‌آیرس فعالیت‌های نفتی مورد حمایت لندن را ناقض حقوق حاکمیتی آرژانتین و مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد درباره خودداری طرفین از اقدامات یکجانبه تا زمان حل‌وفصل مناقشه ارضی می‌داند.

اختلافات دو کشور طی ماه‌های اخیر در پی تصمیم دولت خاویر میلی رئیس‌جمهوری آرژانتین برای اعمال تحریم علیه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های نفتی در آب‌های اطراف فالکلند شدت گرفته است.

دولت انگلیس نیز در واکنش به این اقدامات، روند تدوین مقرراتی را آغاز کرده که اشخاص و شرکت‌های انگلیسی را از تبعیت از تحریم‌های آرژانتین منع می‌کند.

لندن همچنین احتمال اتخاذ اقدامات متقابل دیگر از جمله اعمال تحریم را منتفی ندانسته است.

جزایر فالکلند که در جنوب اقیانوس اطلس و در نزدیکی سواحل آرژانتین واقع شده‌اند، از سال ۱۸۳۳ میلادی تحت کنترل انگلیس قرار دارند.

اختلاف دو کشور بر سر حاکمیت این مجمع‌الجزایر در سال ۱۹۸۲ به جنگ منجر شد، اما با گذشت بیش از چهار دهه از آن زمان، مناقشه ارضی همچنان پابرجاست.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی دهه‌های گذشته با تصویب قطعنامه‌های متعدد، از انگلیس و آرژانتین خواسته است اختلافات خود بر سر حاکمیت این جزایر را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.