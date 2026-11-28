وزیر خارجه مصر اعلام کرد: پیامد‌های پرونده ایران با تاثیرگذاری بر قیمت نفت و زنجیره‌های تامین و عرضه، تمام جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر امروز شنبه تاکید کرد که پیامد‌های پرونده ایران تنها به کشور‌های عضو شورای همکاری محدود نمی‌شود، بلکه تمام جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

عبدالعاطی در دیدار با جمعی از خبرنگاران مصری و بین‌المللی گفت که پیامد‌های پرونده ایران با تاثیرگذاری بر قیمت نفت و زنجیره‌های تامین و عرضه، تمام جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به نقش مصر در پرونده دریای سیاه اعلام کرد که مصر یکی از کشور‌هایی است که بیشترین تاثیر را از پیامد‌های این پرونده می‌پذیرد به ویژه در زمینه واردات غلات و دیگر منافع اقتصادی.

وزیر خارجه مصر همچنین مسئله فلسطین را محور اصلی درگیری‌ها در منطقه دانست و تاکید کرد که حل بحران‌های منطقه و تحقق امنیت و ثبات، همچنان در گرو دستیابی به راه‌حلی برای این مسئله است.

عبدالعاطی در ادامه گفت که مصر در مسائل منطقه‌ای، چه در زمینه ترتیبات امنیتی و چه در پرونده‌های اقتصادی و تجاری، از حضور و صدایی تاثیرگذار برخوردار است.